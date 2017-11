Aseguró que en estos momentos de su vida, no podría definirse, solo sabe que está enamorado de un hombre y no lo quiere ocultar

Luego de que se filtraran fotos de Johnny Rivera, al lado de su novio, el hijo menor de Jenni habló en sus redes sociales, a través de un video, sobre su sexualidad y aseguró que en estos momentos de su vida, no podría definirse, solo sabe que está enamorado y no lo quiere ocultar. Aclara que no se lo contó su mamá, porque era sobreprotectora.

“He lidiado con esta parte de mi vida durante mucho tiempo, nunca se lo dije a mi madre. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿qué pensaría tu mamá? “Chiquis” y Jacquie tuvieron una novia y mi mamá las hizo terminar la relación. Ella nunca vio el lado del amor. Ella tuvo muchos amigos que eran gays, pero tenían una vida muy promiscua; ella vio lo difícil que era para esas personas ser gay, especialmente en la comunidad latina. Ella no quería eso para sus hijos; ella no era homofóbica, solo no quería esa vida para nosotros. No quería que fuera difícil”, expresó Johnny.

A pesar de que hoy mantiene una relación con Joaquín, que inició hace dos años, Johnny se declara bisexual, porque estuvo separado de él año y medio y en ese tiempo se relacionó con chicas.

“Creo que de alguna forma soy bisexual, no tengo una preferencia en este momento, lo que sé es que amo a esta persona en este momento. No puedo cambiar y vivir bajo los estándares de mi mamá, solo quiero ser feliz y estoy feliz”, señaló.

En todo momento, Johnny estuvo acompañado de su hermana “Chiquis”, quien aseguró que su hermano menor decidió hacer el video, debido a los ataques ha recibido su familia.

“Él siente la necesidad de explicar, porque ha visto ciertos comentarios negativos contra mi mamá, contra mi persona, para mi tía Rosy y eso le ha dolido mucho, por eso quiso hacer este video para explicar su parte, su verdad y yo estoy aquí como apoyo”, puntualizó.

