Soto reiteró que aunque su separación no fue por terceros, sí afectó su matrimonio el que lo hubieran señalado como posible padre de Matías

Geraldine Bazán y Gabriel Soto se separan. (Foto: Agencia Reforma)

El actor Gabriel Soto confirmó que se encuentra separado de Geraldine Bazán, luego que se especulara al respecto en distintos medios.

“Ante las versiones que han empezado a circular y con el fin de evitar más especulaciones, me dirijo a ustedes con la intención de aclarar mi situación personal actual. Desde hace cuatro meses comencé un proceso de separación de la relación que mantuve durante muchos años con mi esposa y madre de mis hijas, Geraldine Bazán.

“A pesar de que intentamos salir adelante, desde hace tiempo a la fecha, nuestra relación empezó a atravesar muchos problemas y fracturarse. En los últimos meses esa fractura se agudizó, llevándome en agosto de este año, a tomar la decisión de separarme definitivamente”, escribió el actor en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán, junto a sus hijas. (Foto: Agencia Reforma)

Al mismo tiempo, reiteró que aunque su separación no fue por terceros, sí afectó su matrimonio el que lo hubieran señalado como posible padre de Matías, hijo de Marjorie de Sousa.

“Esta decisión es completamente ajena a terceras personas, pero si es preciso aclarar las graves consecuencias que ocasionaron que me hayan involucrado en una historia que categóricamente he ratificado en las ocasiones en donde tuve la oportunidad y vuelvo a decirlo: NO TUVE ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER”, indicó.

Finalmente, el actor pidió respeto para sus hijas que son la prioridad de la pareja.

Gabriel no acusa a terceros, pero acepta que le afectó la situación que se derivó del problema entre Marjorie de Sousa y Julián Gil. Televisa.



Se les acabó el amor de pareja. La Voz.

Última imagen compartida en redes sociales de la familia Soto Borja-Bazán. Instagram.

