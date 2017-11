Carla Estrada ya graba bioserie de Silvia Pinal

Share This Story Tweet Share Share Pin Correo electrónico

El tiempo que se pospuso la bioserie de Silvia Pinal, le permitió a la productora Carla Estrada, replantear los guiones y la caracterización de los personajes, por lo que para ella, este tiempo, más allá de verlo como perdido, ha sido de aprendizaje y hoy la graba, enriquecida, aunque acepta que le dolió cuando la suspendieron.

“Las cosas llegan cuando tienen que llegar, la verdad, en su momento me dolió, me gustaría decirles: “no me importo”, pero no es cierto, sí me importo que hubiéramos trabajado, que hubiéramos esperado, pero así tenía que ser, la empresa tiene sus prioridades, tiene sus intereses”, expresó la productora, en el inicio de grabaciones de la bioserie que celebró con una Misa.

Carla señalar que todo aquel primer trabajo que se quedó inconcluso, no se perdió, se analizó, se vieron aciertos, errores, y hoy es una base sólida, que se está aprovechando al máximo, porque se rediseñó todo con mucho tiempo.

“Vimos cómo transformar eso, y fue en aprendizaje, y ahora que comenzamos dije: “por algo pasaron las cosas”, pues veo el libreto más cerrado, más completo, veo nuestro trabajo mucho más claro, gracias a que tuvimos ese tiempo”, indicó.

Carla está feliz de por fin iniciar las grabaciones de la bioserie de Silvia Pinal.

La productora asegura que de haber empezado hace unos meses la serie, que tentativamente lleva por nombre “Silvia Pinal... frente a mí”, hubiera tenido problemas para concluir la historia, debido a que la libretista Adriana Lorenzo, tuvo problemas de salud.

“Si hubiéramos empezado antes, la serie no hubiera estado terminada, Adriana Lorenzo, libretista, tuvo un conflicto físico que la llevó a no poder trabajar, a no estar frente a una computadora y en este momento, dos escritores que trabajaron conmigo en la serie de Joan, están retomando la historia”, indicó la productora.

Respecto al problema que tenía con Enrique Guzmán, que exigía una gran cantidad de dinero por utilizar su nombre en la bioserie, aclaró que no tuvo que llegar a ningún acuerdo con él.

“No, para nada, no van los nombres reales de las personas, de las personas que están muertas, sí podemos utilizar el nombre, de las vivas no”, señaló.

Ni Alejandra Guzmán ni Stephanie Salas estarán en la serie

A pesar de que en un principio se pensó en Stephanie Salas para un personaje dentro de la serie, la productora expresó que ni ella, ni Alejandra Guzmán participarán.

“Stephanie no, porque no encontramos un personaje que se adecuara y Alejandra tampoco”, indicó.

Quien si podría ser parte de esta serie es Silvia Pasquel, aunque por ahora esté trabajando en TV Azteca, en una telenovela.

“Silvia posiblemente sería Silvia de grande, ella está al pendiente, pero no tenemos fechas”, puntualizó.

Toma precauciones

A raíz del accidente automovilístico en donde perdieron la vida el director Claudio Reyes Rubio y la actriz Maru Dueñas, la productora tomará sus precauciones.

“Estamos expuestos todos, desde el momento en que te levantas, por eso hay que darle gracias a Dios de amanecer, pero sí estamos tomando nuestras precauciones en cuanto a camionetas y choferes, sí estamos tomando principios diferentes. Espero que esto que sucedió, nos haya enseñado con dolor, a cuidarnos y preocuparnos”, puntualizó.