El rapero se encontraba de gira para promover su nuevo álbum. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- El rapero estadounidense Lil Peep falleció a los 21 años, informó The Guardian.

Se sospecha que la causa de muerte fue una sobredosis.

El músico, cuyo nombre verdadero era Gustav Åhr,, logró éxito con sus mixtapes y con grabaciones que subió a Soundcloud. En agosto pasado lanzó su álbum debut, Come Over When You're Sober (Part One). Además, modeló para compañías como Vlone y para el fotógrafo Mario Testino.

Recientemente comenzó una gira para promover su nuevo lanzamiento, la cual habría terminado este jueves en Santa Ana, California.

En un video publicado en Instagram el día antes de su muerte, Lil Peep dijo que había consumido seis pastillas de un medicamento de prescripción y que no se sentía mal.

Chase Ortega, mánager del músico, anunció el deceso en Twitter este jueves por la mañana.

"Llevaba un año esperando esta llamada. Maldición", escribió.

