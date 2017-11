El astro puertorriqueño encabeza la lista de nominados de los Latin Grammy con su primer proyecto en solitario post-Calle 13

NUEVA YORK – Pase lo que pase el jueves en los Latin Grammy, Residente puede relajarse.

El astro puertorriqueño, que encabeza la lista de nominados con su primer proyecto en solitario post-Calle 13, confiesa que sintió la presión de hacer “algo enorme y maravilloso” tras una década de éxitos con el dúo más galardonado en la historia de los Latin Grammy.

“Fui muy preciso con cada sonido, con cada palabra, con los videos, con la página. Aprendí mucho con este proyecto y ahora solo quiero hacer algo de música y estar tranquilo, y eso es lo que estoy haciendo,” Residente dijo en una entrevista reciente en Nueva York, en inglés.

Las nominaciones “significan mucho”, dijo. “Para cualquier artista es difícil irse solo tras trabajar en una propuesta como Calle 13,… así que en ese sentido para mí fue maravilloso”.

“Residente”, que salió el 31 de marzo, incluye 13 canciones que escribió y grabó a lo largo de dos años en los que viajó por las tierras de origen de algunos de sus ancestros, basado en una prueba de ADN. Comenzó en la provincia rusa de Siberia, y también visitó China, el Cáucaso y África Occidental, entre otras regiones. También dirigió un documental sobre la realización del disco, así como los videos musicales de “Somos anormales”, “Guerra” y “Desencuentro”, este último nominado.

“Este proyecto fue algo realmente personal”, dijo el músico, cuyo verdadero nombre es René Pérez. “Yo quería hacer algo enorme y maravilloso para sentirme bien, tú sabes. Y ahora que lo hice, siento que puedo hacer realmente cualquier cosa. … Me siento más libre”.

Como la música que solía hacer con su hermano Eduardo Cabra — Visitante en Calle 13 — el álbum “Residente” es tan ecléctico que le mereció nominaciones en géneros que incluyen música urbana, alternativa y tropical.

Al preguntarle si alguna de las piezas nominadas tenía para él un significado especial, mencionó “Hijos del cañaveral”, contendiente a mejor canción tropical que escribió para Puerto Rico. Pero también confesó que el tema más especial del disco es uno que le escribió a su hijo Milo, que decidió no presentar a los Latin Grammy.

“No quise nominar esta canción porque es para mi hijo, no sé, no quise usarla para eso. Pero pienso que ‘Milo’ es una de las canciones más especiales que tengo en el álbum”, expresó. “Es una canción maravillosa y la música es súper agradable. … La hice en África y pueden sentir que también la estoy sintiendo mientras canto. Me gusta esta canción”.

Residente va a interpretar un tema en la ceremonia de los Latin Grammy este jueves en Las Vegas, pero prefirió no revelar cuál.

“Voy a tratar de hacer un gran show musicalmente hablando, porque ¿un show? Van a tener a mucha gente haciendo un show ahí y eso es maravilloso, eso es parte de los Grammy. Mi parte será más como de música”, dijo. “Solo quiero hacer lo mejor que puedo y disfrutarlo también. Para mí eso es lo más importante, actuar ahí y traer a la mesa algo diferente”.

