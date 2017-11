La cantautora cubanoamericana y su último tema, que cuenta con la participación del rapero afroamericano Young Thug, se elevaron de la vigesimoséptima a la novena en la lista

J-Balvin y Camila Cabello. (Foto: Getty Images) Story Highlights El colombiano J Balvin sigue reinando en las listas de canciones latinas con "Mi Gente".

Demi Lovato salió del top ten, ya que "Sorry, Not Sorry", bajó del octavo al undécimo lugar.

En la lista Top Latin Albums, "Odisea", del puertorriqueño Ozuna, mantuvo la primera plaza

MIAMI -- La canción "Havana", de Camila Cabello, se mantuvo en la segunda posición en el top ten de la lista Hot 100 de Billboard por segunda semana consecutiva, mientras el colombiano J Balvin sigue reinando en las listas de canciones latinas con "Mi Gente".



La cantautora cubanoamericana y su último tema, que cuenta con la participación del rapero afroamericano Young Thug, se elevaron de la vigesimoséptima a la novena en la lista Radio Songs y bajó de la tercera a la cuarta en la lista Digital Song Sales.



Además se mantuvo en la cuarta plaza en Streaming Songs y cayó del quinto al noveno lugar en On Demand Streaming Songs.



Tambien en la lista Hot 100, la artista urbana Cardi B se mantuvo en el tercer lugar por segunda semana consecutiva con "Bodak Yellow (Money Moves)", mientras que J Balvin cayó del noveno al décimo lugar con "Mi gente".



Por su parte, Demi Lovato salió del top ten, ya que "Sorry, Not Sorry", bajó del octavo al undécimo lugar.



J Balvin sigue dominando en las listas latinas, donde "Mi Gente" se mantuvo en la primera posición en las listas Hot Latin Songs, Latin Airplay, Latin Streaming Songs y Latin Pop Airplay por sexta semana consecutiva, y en la lista Latin Digital Song Sales por cuarta semana consecutiva.



En la lista Top Latin Albums, "Odisea", del puertorriqueño Ozuna, mantuvo la primera plaza por undécima semana consecutiva, mientras que Shakira se elevó de la tercera a la segunda con "El Dorado", que además conservó el primer lugar por 18 semanas consecutivas en la lista Latin Pop Albums.



Romeo Santos y su ex grupo, Aventura, dominan las primeras cinco posiciones en la lista Tropical Albums. "Golden", el tercer álbum del bachatero de origen dominicano, se mantuvo en la primera posición por décimosexta semana consecutiva, mientras que su disco "Fórmula: Vol. 2", se elevó del tercero al segundo lugar.

"Sólo para mujeres", de Aventura, regresó al listado en la tercera posición, seguido en el cuarto por la colección de éxitos "Todavía me amas: Lo mejor de Aventura", que bajó del segundo al cuarto lugar. "Fórmula: Vol. 1", de Romeo Santos, cayó de la cuarta a la quinta plaza.



"Me dejé llevar", de Christian Nodal, conservó la segunda aplaza en la lista Regional Mexican Albums por segunda semana consecutiva.



"Underground", del grupo T3r Elemento, debutó en la segunda, mientras que "La mejor versión de mí", de la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga saltó del séptimo al tercer lugar.



En la lista Tropical Songs, el venezolano Nacho conservó el primer lugar por décima semana consecutiva con "Báilame".



En ese mismo listado, "Bella y sensual", de Romeo Santos con Nicky Jam y Daddy Yankee, saltó de la tercera a la segunda plaza, intercambiando posiciones con "Quédate conmigo", de Chyno Miranda con Wisin y Gente de Zona, que bajó del segundo al tercer al tercer lugar. EFEUSA

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2017/11/14/camila-cabello-j-balvin-billboard/863840001/