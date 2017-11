Considera que no es correcto criticar así a la empresa que ha dado trabajo a su padre, el actor Eric del Castillo, por más de 50 años

Dice que su padre el actor Eric del Castillo jamás hubiera permitido que a su hija se le utilizara de esa forma.

'Carmelita' dice que Televisa ha consentido a sus estrellas que les han dado triunfos a nivel mundial.

La actriz Carmen Salinas lamentó las declaraciones que hizo Kate del Castillo (quien aseguró que Televisa ofrecía a sus actrices para “entretener” a los publicistas), porque considera que no es correcto criticar así a la empresa que ha dado trabajo a su padre, el actor Eric del Castillo, por más de 50 años.

"Qué poca de expresarse así de una casa que hasta la fecha, le sigue dando de comer a su papá, eso no se vale, ni aquí ni en China, “porque ahí está trabajando tu papá mi reina, no puedes hablar de la casa donde trabaja tu padre, que es un gran actor y un gran señor, no puede ser que hables mal de la empresa que nos ha dado de comer y nos ha dado trabajo, incluso a ti" eso no está bien”, señaló.

Carmelita señala que Kate hizo estas afirmaciones sin prueba alguna, ni pensando en que su padre, que es un actor muy respetado, es parte de esa empresa y él jamás hubiera permitido que a su hija se le utilizara de esa forma.

La actriz aseguró desconocer la situación a la que Kate se refiere, pero sí conoce como Televisa ha consentido a sus estrellas que les han dado triunfos a nivel mundial.

Kate del Castillo (Foto: Agencia Reforma)

"Quién sabe en qué televisora trabajaría ella, ay por favor, mejor no me hagan hablar. Así yo no tenga exclusividad con Televisa, es una casa que me dio de comer más de 60 años, no soy una gente mal agradecida, ni voy hablar mal de los señores Azcárraga, porque los señores Azcárraga a todas las actrices que vendían mucho en las telenovelas y que ganaban mucho dinero, a todas les daban su casa. ¿Si o no?, o les prestaban una casa y se quedaban con ellas; a Thalía, a Verónica Castro, a todas y todos los querían tener bien, a Colunga, a William Levy… porque vendían las novelas al mundo entero", expresó.

Incluso, Carmen asegura que ella fue de las actrices que llegó a asistir a las fiestas organizadas para publicistas y jamás vio algo incorrecto.

"Cuando hemos ido, que nos han invitado, íbamos, iban los patrocinadores con sus hijas y se retrataban con nosotros", puntualizó.

Cabe señalar que en otras ocasiones, Carmen había defendido a Kate, principalmente en las acusaciones que giraron a su alrededor luego de su encuentro con “El Chapo Guzmán”, considerándola no solo una destacada actriz, sino una muy buena mujer, muy inteligente. Además de conocerla desde que nació, trabajó con ella en las cintas “La Misma Luna” y “Reclusorio”.

