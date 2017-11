Dice que sopesa entablar una demanda contra la revista que publicó una entrevista de él, en la que aseguran él dijo eso

Ninel Conde (Foto: Agencia Reforma)

Luego de que la revista TV Notas publicara en su edición de este martes, que Giovanni Medina afirmó en una entrevista que le realizaron, que Ninel Conde se prostituye, él lo niega tajantemente, incluso, ya lo había hecho hace una semana, cuando creyó publicarían la supuesta entrevista.

"Cualquiera que me conozca, al leer esas supuestas declaraciones, sabrá que no corresponden en lo absoluto a mi manera de ser o expresarme, no son palabras o términos que yo utilicé en mi vocabulario, ni declaraciones que yo haría. Ya que no acostumbro, ni me permito hacer declaraciones poco pensadas o de las cuales se desprenda vulgaridad y contienda", comentó la ex pareja de Ninel, a través de sus redes sociales.

Tras la publicación, Giovanni asegura que evalúa la forma legal en la que actuará en contra de la revista.

"Simplemente porque esas palabras jamás salieron de mi boca. Evaluaré con mi representación legal las acciones a seguir. Gracias", escribió.

Ninel Conde y su hijo Emmanuel. (Foto: Agencia Reforma)

Ninel Conde responde

Por su parte Ninel respondió a las declaraciones de su ex pareja con una foto en donde está acompañada de su hijo Emmanuel y se le ve sonriendo.

"Tu felicidad es lo único que importa Te amo".

Ninel y Giovanni Medina están disputándose en un juicio, la patria potestad de su hijo Emmanuel, lo que ha trascendido públicamente, ya que ellos se han encargado de ventilar en sus redes sociales, los pormenores del caso.

