Daddy Yankee (Foto: Cortesía)

SAN JUAN, Puerto Rico -- El reguetonero y productor puertorriqueño Daddy Yankee ayudó hoy a entregar los primeros 500 de un total de 2.000 kits para el arreglo inicial de destrozos en casas en Caguas, en el interior de Puerto Rico, como parte de su ayuda para la isla tras el paso del huracán María.



Yankee estuvo acompañado de varios voluntarios de la organización Habitat for Humanity y de Save the Children, dos organizaciones con las que se comprometió a trabajar en favor de los más necesitados en Puerto Rico.



Tras el paso del huracán, Yankee se comprometió a donar 250.000 dólares y ayudar a recaudar con ellos 1,5 millones de dólares adicionales para ayudar en la recuperación.



"Puerto Rico tiene un largo camino por delante y hemos de trabajar todos unidos para asegurarnos que las familias en la isla tienen el apoyo que necesitan", dijo Yankee.



"Estoy orgulloso de poder colaborar con Habitat for Humanity and Save the Children", agregó.



Los kits están diseñados para familias de bajo recursos para ayudar al arreglo inicial del daño ocasionado en sus viviendas por el paso del huracán.



El resto de los kits, 1.500, serán repartidos en otras localidades de la isla.



En el mismo se incluyen herramientas, un cubo, cinta aislante y clavos, entre otros.



Los kits forman parte de la primera fase de ayuda en Puerto Rico de Habitat for Humanity, que anunció tras el huracán que ayudará a alrededor de 6.000 familias en la isla. EFE

