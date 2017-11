Bruno Mars viene a Phoenix durante su gira de conciertos “24K Magic World Tour”. (Foto: Evan Agostini /AP)

El cantante Bruno Mars y su gran espectáculo 24K Magic World Tour llega este domingo a Phoenix.

El intérprete de 'Upton Funk' ofrecerá un concierto en el Talking Stick Resort Arena como parte de su gira internacional.

El nombre de la gira se debe a la larga espera después de su álbum “Unorthodox Jukebox” en el 2012 donde dos de sus sencillos “Locked Out of Heaven” y “When I Was Your Mand.” Se mantuvieron en los Billboard’s Hot 100.

Después de su álbum “Unorthodox Jukebox” Bruno estuvo en el medio tiempo durante el Gran Tazón con una espectacular presentación, y el año siguiente regreso con Beyonce y Coldplay para lanzar la casa por la ventana. Bruno Mars también ha sido asociado con Mark Ronson por lanzar la canción de mayor venta en los últimos tiempos, y ganadora de un Grammy “Uptown Funk,” que se mantuvo arriba durante 14 semanas y vendió más de 12 millones de copias.

Un gran espectáculo es el que ofrecerá el cantante Bruno Mars en Phoenix. (Foto: Getty Images)

La popularidad de su canción “Uptown Funk” comenzó con “Just the Way You Are,” que recibió nueve platinos y por el cual ganó un Grammy en el 2011. El sencillo fue presentado en “Doo-Wops & Hooligans,” un debut que además incluye la canción “Granade”

Otros éxitos masivos incluyen “The Lazy Song,” “It Will Rain” y “Treasure,” en adicción a sus participaciones en canciones con B. o. B, Travie McCoy, Bad Meets Evil y Snoop Dogg.

Traducción Jackie López

