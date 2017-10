Aunque confiesa que aún no sabe si se quedó con el papel, dejó claro que el solo hecho de ser convocada, la llena de satisfacción.

Vanessa aseguró que no sabe nada del manejo que se dará en la bioserie de Luis Miguel, al papel de Marcela Basteri, pues solo hizo un casting. (Foto: La Voz)

Emocionada y agradecida de que la hayan invitado a hacer el casting para el papel de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, en la bioserie que Gato Grande y Netflix preparan del cantante, la actriz Vanessa Guzmán espera resultados positivos.

"Lo único que les puedo compartir en este momento, es que fui convocada, se realizaron las pruebas necesarias; se enviaron una pruebas grabadas, porque yo vivo en Estados Unidos", indicó.

Aunque confiesa que aún no sabe si se quedó con el papel, dejó claro que el solo hecho de ser convocada, la llena de satisfacción.

“Mi agradecimiento es total, porque me tomaron en cuenta para este proyecto, se me hace sumamente interesante. Aclaro esa parte, se me convocó, hice la prueba y estoy sumamente agradecida”.

Mientras le dicen si se queda con el papel de la madre de Luis Miguel, Vanessa promueve su proyecto BFF (Belleza, Fitness y Finanzas), en el cual compartirá consejos para llevar una vida sana. (Foto: La Voz)

Vanessa aseguró que aunque hizo el casting, no sabe pormenores del papel, uno de los más importantes de esta bioserie, ni nada acerca de la historia y la realización.

"En su momento, cuando yo tenga la oportunidad de regresar y profundizar con diferentes aspectos profesionales y definir cómo va el proceso, tendré todo claro. Es muy difícil en este momento poderlo decir, porque no es algo que a mí me competa nada más fui convocada para hacer el casting", indicó.

Vanessa se encuentra en México para promover su proyecto BFF (Belleza, Fitness y Finanzas), en el cual compartirá consejos para mujeres para llevar una vida sana.

"Hace cuatro años viví ansiedad por el trastorno alimenticio que padecí, que me llevó a tocar fondo y hay un Dios que me preparó para hacer esta pausa, de crecimiento personal, que me ha llevado a evolucionar en mi persona, que con mi experiencia, puedo ayudar a otras mujeres en situaciones similares”, puntualizó.

