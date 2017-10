Ya planea irse a vivir a Los Ángeles, como lo hicieron Omar Chaparro y antes Eugenio Derbez, con quienes filmó la cinta “Overboard”

Con 20 años de carrera, Adrián quiere salir de su zona de confort en México, y probar suerte en otros mercados. (Foto: La Voz)

Con el natural deseo de crecer profesionalmente, Adrián Uribe sueña con hacer carrera en Hollywood, y ya planea irse a vivir a Los Ángeles, como lo hicieron Omar Chaparro y antes Eugenio Derbez, con quienes filmó la cinta “Overboard”, que se estrenará en 2018.

"Ya lo he pensado, acabo de arreglar mi residencia, yo sigo viviendo en México, pero tengo pensado hacer cosas en Estados Unidos; ahora que hicimos la película con Eugenio Derbez, hay planes para hacer más cosas con él y hacer más cine allá", expresó el actor.

Y es que a través de Imparables, la gira que está haciendo en Estados Unidos al lado de Omar Chaparro, Adrián se ha dado cuenta del poder que tienen allá los latinos.

"Imparables ha sido un suceso en Estados Unidos, hay muchos sentimientos que fluyen por allá, no nada más es hacerlos reír, les llevas un poco de México, porque mucha gente no puede regresar por cuestiones de papeles. No sabes cómo te recibe la gente, se te pone la piel chinita con tanto cariño".

Lamenta secuestro virtual de Rafa Inclán

Después de que Rafael Inclán declarara que fuera secuestrado virtualmente en Oaxaca, Adrián Uribe lamentó la situación, pues él vivió algo parecido hace algún tiempo en Tijuana.

"Ya hablé con él, justamente le pasó lo mismo que me pasó en Tijuana, cuando yo me enteré, pensé que se lo habían llevado, pero fue una cuestión telefónica. Son momentos que te agarran en curva, yo caí, porque lo arman muy bien, es lamentable que sucedan este tipo de cosas", expresó.

Calla sobre pleito Marjorie-Julián

Aunque poco antes de que Marjorie de Sousa se embarazara de Julián Gil, la prensa relacionó sentimentalmente a Adrián con Marjorie de Sousa, porque solían salir juntos, ellos dijeron que solo eran muy buenos amigos, por ello, Adrian prefiere callar sobre el conflicto legal que enfrenta la pareja por la manutención de su hijo Matías.

"No tengo nada qué decir al respecto, no tengo nada que opinar, ahí son problemas de pareja, siempre hay dos versiones y prefiero no opinar", señaló.

Confía en que Memo del Bosque superará el cáncer

Para Adrián, el cariño y respeto que le tiene a Memo del Bosque, va más allá de que sea el productor de muchos de sus proyectos más exitosos, como “Hotel todo Incluido”, “100 Mexicanos Dijieron” y “Nosotros los Guapos”, por lo que ha estado muy al pendiente de él en su lucha contra el cáncer que padece.

"Va muy bien, le está echando muchas ganas y van haciendo efecto los tratamientos", puntualizó.

