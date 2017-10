Laura fue actriz exclusiva de Televisa durante 30 años, durante los cuales, realizó 30 telenovelas, la gran mayoría como protagonista

En los 30 años que trabajó en Televisa, Laura Flores nunca sintió que la usaran como objeto sexual. (Foto: La Voz)

Después de que Kate del Castillo expresara en el documental "Cuando Conocí al Chapo", que en Televisa las actrices son utilizadas como objetos sexuales, ya que eran ofrecidas a los publicistas que invertían dinero en la empresa, la actriz Laura Flores aseguró que difiere de esto, pues ella jamás fue, ni se sintió utilizada por nadie.

"¿Así dijo?, o sea ¿cómo si hubiera sido un acto de prostitución?, ¿así de plano? Yo fui a varias comidas de los publicistas y efectivamente tenían que ir solo los actores, pero a mí nadie, a las pruebas me remito, nadie me prometió el cielo y las estrellas, sigo pagando mi casa, Si eso sucedió, a mí no me tocó, a mí nunca nadie me faltó el respeto en Televisa, nunca nadie me ha faltado el respeto en Telemundo. También es importante tu actitud, cómo te ven, te tratan", indicó.

Laura fue actriz exclusiva de Televisa durante 30 años, durante los cuales, realizó 30 telenovelas, la gran mayoría como protagonista. En 2014 decidió salir de la empresa para seguir su carrera en Telemundo.

Sobre este mismo tema, Laura agregó que tampoco, jamás, sintió la presión de algún ejecutivo para obtener un papel en una telenovela.

Laura asegura que respeta lo dicho por Kate, porque quizá esa fue su experiencia, pero a ella en Televisa jamás nadie le faltó al respeto, ni tuvo que acostarse con nadie para obtener un protagónico. (Foto: La Voz)

"Nunca me sentí exhibida. Jamás me he tenido que acostar con alguien para tener un papel, jamás tuve que mercar, nunca me ha pasado y mira que ya son 40 años de carrera", comentó.

A pesar de no estar de acuerdo con las declaraciones que realizó Kate, Laura señaló que las respeta, porque así sería su experiencia, pero ella, de ninguna forma, se siente aludida, por la ya explicado.

"Ella, sus motivos tendrá para hablar de ello, el hecho de que ella, de alguna manera, nos haya llevado entre piernas a varias (quienes fueron protagonistas de telenovelas), no creo que sea así, ella simplemente habrá tenido sus razones, yo la respeto", puntualizó.

Laura, quien radica en Estados Unidos, se da tiempo para hacer teatro en México y ahora participa en la puesta “La Corrupción no se Cuenta”, al lado de Paty Navidad.

