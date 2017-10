el actor reveló que un juez de lo familiar, finalmente le concedió estar con su hijo cada 15 días, durante cuatro horas, sin supervisión

Julián Gil y su hijo (Foto: Agencia Reforma)

El actor Julián Gil reveló que un juez de lo familiar, finalmente le concedió estar con su hijo cada 15 días, durante cuatro horas, sin supervisión, fuera del Centro de Convivencia, lo cual significa para él un triunfo, tras meses de estar luchando por sus derechos y los de su hijo Matías Gregorio.

"El juez se pronunció sumamente positivo en algo que yo llevo luchando por muchísimo tiempo. Ella (Marjorie) no va a poder desmentir esto, aquí está el informe donde el juez dice y se pronuncia que el señor Julián Gil, o sea yo, no voy a tener que ir al centro judicial los días viernes, por una hora, sino que ahora voy a tener a mi hijo fuera del tribunal cada 15 días por cuatro horas, sin supervisión", señaló el actor que solo podía ver al pequeño en visitas de una hora, programadas los viernes, en el Centro de Convivencia de los juzgados de lo familiar, bajo supervisión, porque la actriz lo había acusado de ser violento.

Después de que Marjorie de Sousa, concediera una entrevista al programa de Don Francisco asegurando que ha sido calumniada por su ex pareja, Julián le respondió.

"Desde el día 1, ha sido una artimaña, vayámonos al día 1, la señora alega que necesita 200 mil y pico de pesos, pasa una lista (de necesidades) y el domingo dice: "no, esa lista no existe", esa lista está en el tribunal, es pública; después dice que yo no estuve en el parto, y yo tengo la evidencia que yo recibí al niño; después dice que el niño dura hasta tres minutos sin respirar, y ah, me voy a Miami a trabajar. Fue al programa de Don Francisco a mentir, a seguir mintiendo, que se ponga a escribir novelas yo sé las hago, que se ponga a escribir novelas", indicó.

Julián rechazó las declaraciones de la abogada de Marjorie, en el sentido de que supuestamente está ligado a una rede de lavado de dinero. Además reveló que ha recibido amenazas de muerte (Foto: La Voz)

Rechaza declaraciones de abogada de Marjorie

El actor reprobó las declaraciones que realizó Alma Pellón, abogada de Marjorie de Sousa (al programa “Al Rojo Vivo”), ya que lo acusa de estar supuestamente involucrado en lavado de dinero, por lo que, afirmó, han pedido información a diferentes consulados para corroborar el supuesto ilícito, que dijo, toma de diversas publicaciones que lo señalan por lavar dinero, principalmente en Argentina.

"Ella (Marjorie) dice: “ ¡yo no sé cómo es posible que esto haya llegado tan lejos”, y permite que su abogada se siente hoy, a decir que yo estoy vinculado al narcotráfico y al lavado de dinero. Hoy se me vincula a una red de narcotráfico en Sudamérica, se me vincula en Puerto Rico. Mi gente, es muy fácil sentarse a hacer un blog (de donde supuestamente salen estas acusaciones), lo hace cualquiera, un niño de ocho años", expresó.

Revela que recibe amenazas de muerte

El actor reveló que ha recibido diversas amenazas de muerte, pero asegura que no permitirá que los sigan intimidando.

"Yo recibí amenazas sobre mi vida, recibo amenazas de sicarios y las van a ver, como digo yo, que se abrochen los cinturones, porque ya he identificado de dónde vienen las amenazas", puntualizó.

