Story Highlights A Omar siempre le ha gustado crecer, explorar, buscar nuevos proyectos.

Considera que, afortunadamente, en Hollywood han cambiado la forma de ver a los latinos.

Omar está trabajando como portavoz de Pantaya, un nuevo servicio premium de streaming.

Considera que, afortunadamente, en Hollywood han cambiado la forma de ver a los latinos.

Omar está trabajando como portavoz de Pantaya, un nuevo servicio premium de streaming.

Tras un arduo trabajo y muchos sacrificios, Omar Chaparro logró su primer papel en Hollywood, en la cinta “Show Dogs”, en donde encarnará a un villano.

"La filmé hace cerca de ochos meses en Gales, apenas me mudé a Los Ángeles, y fui afortunado de quedar en este casting, es una película de Raja Gosnell, quien dirigió 'Un Chihuahua en Beverly Hills'.

"Fue un papel muy divertido, soy el villano de la película, pero son de estas cintas familiares, donde los perros hablan, al igual que un 'Chihuahua en Beverly Hills', y mi perro es de una raza muy particular, no me acuerdo cómo se llama la raza, pero parece un trapeador gigante; la voz de mi perro la hace Shaquille O'Neal, la verdad, me divertí mucho, la película se estrena en enero, acá en Estados Unidos", indicó el actor mexicano.

Para Omar, lograr su sueño de trabajar en Hollywood, no fue nada sencillo de realizar, pues para ello tuvo que dejar sus años de carrera en México, con todos su logros, arriesgarse y mudarse a Los Ángeles para empezar de cero.

"No ha sido fácil, todos los cambios implican riesgos, incomodidad, y aunque ya me he ido acostumbrado de salir de mi zona confort, los primeros seis meses fueron difíciles por el choque cultural; ya ahora, hay más llamados a casting”, reveló el actor.

Bajo su premisa de que no hay que estar demasiado tiempo en un solo lugar, porque es riesgoso estancarse, a Omar siempre le ha gustado crecer, explorar, buscar nuevos proyectos, por ello un día salió de Chihuahua, su tierra natal, solo con sus ilusiones y su talento, aunque ahora, ya con una familia, su riesgo fue mayor.

“Cuando yo me mudé de Chihuahua a la Ciudad de México, lo hice solo, ahorita me llevé entre las patas a mis hijos y a mi esposa, pero ahora ya están más adaptados, como todos los cambios, tiempo al tiempo ", indicó.

Omar es un actor al que le gusta tomar riesgos, y hasta ahora, el dejar su exitosa carrera en México para irse a probar suerte a Hollywood, ha sido el mas grande.

El chihuahuense considera que, afortunadamente, en Hollywood han cambiado la forma de ver a los latinos.

"Tienen la mente más abierta, en esta película, no soy el típico personaje “jardinero”, para el que antes nos contrataban, soy un mexicano que tiene mucho poder, hasta un avión propio; y aunque por ahí todavía hay un poco de racismo, por así decirlo, siento que hemos mejorado la expectativa y hay que tomarlo como una oportunidad ", indicó.

Por otra parte, Omar está trabajando como portavoz de Pantaya, un nuevo servicio premium de streaming, que ofrece la selección más grande de éxitos en taquilla y las películas más aclamadas en español de Latinoamérica, España y Estados Unidos.

"Estoy muy contento, porque esta nueva plataforma que acaban de construir y crear la distribuidora Liongates, junto con la compañía de cable estadounidense Hemisphere Media Group, es para que la comunidad que vive en Estados Unidos y Puerto Rico, pueda ver las mejores películas en español. Es un gran momento para los hispanos, tener lo mejor de nuestro cine en un solo lugar, y para uno como actor, es importantísimo, porque uno hace su trabajo con corazón y no tiene la certeza si se va a exhibir en el cine o a cuantas pantallas va a ir y es muy padre que la gente que vive en Estados Unidos pueda ver todas mis películas", indicó.

CONÓZCALO

Omar Chaparro

Nació un 26 de noviembre en Chihuahua

Inició su carrera en el programa de radio local “Los Visitantes”

En el 2001 se mudó a la Ciudad de México en donde empezó con el programa “Black & White”

Posteriormente se unió al programa de radio “Ya Párate”

En el 2004 condujo el programa de televisión “No Manches”

En el 2008 hizo la voz de Po en la cinta “Kung fu Panda”

En cine ha trabajado en la cintas “No Manches Frida”, “Compadres” y “Suave Patria” entre otras.









