A los 49 años de edad, Lety Calderón enfrenta el reto de darle un toque personal a un papel antes interpretado por Judy Enríquez, Angélica Aragón y Victoria Ruffo. (Foto: Televisa) Story Highlights Han hecho distintas versiones como "Mirada de Mujer" y "Victoria".

Lety confía en que Televisa hará una gran adaptación que sorprenderá al público.

Lety espera el éxito de “En tu Mirada”, una nueva versión de “Esmeralda”

En la plenitud de su madurez, Leticia Calderón se encuentra lista para dar vida una mujer, que luego del abandono de su marido, encuentra el amor en un hombre 20 años más joven, lo que la enfrenta a la crítica social, una historia basada en “Señora Isabel” (1993), de la que se han hecho distintas versiones: “Mirada de Mujer” (1997), en TV Azteca, y “Victoria” (2007), Telemundo.

"Empezamos en enero, estoy contenta, esperando para empezar a trabajar", comentó la actriz.

Hasta ahora, Lety desconoce quiénes serán los demás actores que formarán parte de la nueva versión de esta historia original de los prestigiados escritores colombianos Bernardo Romero y Mónica Agudelo.

"No sé absolutamente nada, apenas hoy nos mandaron libretos, no los he podido leer, no hemos hablado con las escritoras que están adaptando la historia", indicó la actriz, quien estará bajo la producción de Carlos Moreno.

A pesar del éxito que han tenido las anteriores versiones de esta historia, lo que implica un riesgo porque la hace ya muy conocida por el público, Lety confía en que Televisa hará una gran adaptación que sorprenderá al público.

"Está bien, hemos hecho muchos refritos, de muchas historias, en todos los escenarios, yo creo que después de 'La Cenicienta' no hay nada nuevo", puntualizó.

Desea que la nueva versión de “Esmeralda” tenga éxito

A propósito de remakes, Lety espera el éxito de “En tu Mirada”, una nueva versión de “Esmeralda”, que ella protagonizara en 1997 al lado de Fernando Colunga, y que asimismo, estuviera basada en “Topacio” (1984).

"Ojalá tenga el mismo éxito y tenga las mismas satisfacciones que me dio 'Esmeralda' a mí", puntualizó..

