Maite Perroni y Sebastián Rulli encabezan el elenco de 'Papá a Toda Madre'.

La telenovela se estrenará el 22 de octubre en México.

Aunque Sebastián Rulli había tenido la oportunidad de hacer comedia en teatro, la telenovela "Papá a Toda Madre" significa un nuevo reto en su carrera, que lo ha llevado a salir de su zona confort.

"El teatro me ha dado la posibilidad de hacer comedia, pero en televisión es algo mucho más difícil, porque no hay tantos proyectos. Desde abril empecé a trabajar en "Papá a Toda Madre", haciendo trabajados de mesa, tomando clases de dicción y trabajando de cero y sí me ha sacado canas verdes, no ha sido nada fácil; por suerte, ahora ya todo lo veo con un color diferente", expresó el actor, quien dará vida a Mauricio López Garza, un hombre rico, muy despreocupado, que de la noche a la mañana enfrenta la responsabilidad de ser padre.

A diferencia de su personaje, quien ha tenido todo en la vida, el actor confiesa que para él no todo ha sido fácil.

"Nunca he tenido la suerte o la desgracia de tener tanto dinero, de que todo fuera fácil, nunca ha sido fácil mi vida, lo que sí he tenido, ha sido una familia unida, que es lo que me llamó la atención de este proyecto, que queremos que la familia vuelva a unirse. Mauricio es la antítesis de mí, pero eso ayuda a darle ese cambio cuando se necesita", indicó.

Rulli encabezó la presentación de "Papá a Toda Madre", en la que también participan Maite Perroni, Juan Carlos Barreto, Sergio Mur, Mark Tacher, Raúl Araiza, Verónica Montes, Michel González y Ana La Salvia, entre un muchos más.

Confían en Rulli

Eduardo Meza, productor de "Papá a Toda Madre", confesó que a pesar de que en un principio se pensó en Jaime Camil para protagonizar esta historia, debido a que ha trabajado con él en diversas ocasiones, era momento de confiar en otros actores para hacer comedia.

"Jaime Camil está en Estados Unidos y había que darle oportunidad a otros actores, creer en ellos; Rulli está haciendo un personaje distinto al que estábamos habitualmente acostumbrados a verlo, y lo está haciendo muy bien, lo que demuestra que tenemos que ir dando oportunidades a otros actores", expresó.

La historia se estrenará este 22 de octubre por Las Estrellas.

"Son cuatro familias que retratan de manera diversa, las situaciones que van viviendo a partir de un detonador en cada una de ellas, y justamente qué sucede cuando cambia la forma de ver ciertas situaciones tradicionales en la familia; cómo cambia la relación entre padres e hijos y pareja, a partir de eso, todas situaciones hacen ver que la figura del padre tiene que evolucionar y cambiar su forma de pensar, para que pueda reintegrar a la familia", expresó el productor.

