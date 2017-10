Hasta ahora, Maite asegura que nunca ha vivido una situación similar, sin embargo, si esto hubiera sucedido, jamás lo hubiera callado.

Tras darse a conocer el escándalo que envuelve al productor Harvey Weinstein, quien ha sido acusado de acoso y abuso sexual por actrices como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Rose McGowan, entre otras, Maite Perroni aplaudió que no se queden calladas antes este tipo de situaciones, que desafortunadamente suceden en el medio artístico.

"Es algo que sucede en la industria, que es real, no es algo que no sea cierto, y sí es importante manifestarlo o denunciarlo para que esto deje de suceder, porque es un abuso de poder", expresó la actriz mexicana.

"Nunca, si así hubiera sido. Afortunadamente tengo el respaldo de una familia que me lo ha dado todo, sobre todo la fuerza para poder tocar estos temas en casa y, gracias a Dios, nunca he estado expuesta a una situación así, y tampoco he tenido una experiencia de tal magnitud; puedo decirlo así, porque por suerte, así ha sido mi camino y todo lo que he vivido, lo he vivido a través del trabajo y del compromiso total", comentó.

Sí desea ser madre

Maite, quien protagoniza la telenovela “¡Papá a Toda Madre!”, no niega que siempre ha estado latente el sentimiento de ser madre, sin embargo, considera que aún no es el momento adecuado.

"Eso lo he tenido claro siempre, la familia es la base de todo, para mí, mi familia siempre ha sido la fuerza, el amor, la contención y todo, que me ha permitido hasta el día de hoy ser la mujer que soy, y creo fielmente que la familia es lo más importante", puntualizó.

