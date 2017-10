Pese a que lleva una excelente relación con Sergio, Natália asegura que eso no significa que estén de acuerdo en todo

Natália confirmó que su hija convive mucho con toda la familia de su abuelo Sergio, quienes la adoran. Sergio Mayer Mori se reconcilió con su padre.

Natália duda que Sergio Mayer Mori se integre a “Sólo Para Mujeres”.

La modelo e incipiente cantante y actriz brasileña Natália Subtil, confesó que el abuelo de su hija, Sergio Mayer, la quiere “casar” con uno de los actores que forman parte de el show “Solo Para Mujeres”, pero aún no se lo presenta.

"Me quieren sacar un marido de ahí (del show), pero no me ha dejado ver nada, yo pedí que me llevara a un ensayo", indicó divertida Natália, momentos antes de presenciar el estreno del espectáculo que produce Mayer.

Pese a que lleva una excelente relación con Sergio, quien la ha apoyado en todo, desde que nació su hija Mila, Natália asegura que eso no significa que estén de acuerdo en todo, incluso, se molestó porque ella hizo públicos unos mensajes que le envío Sergio Mayer Mori, lo que él catalogó de un acto “corriente”.

"Obviamente me comentó, no le gustó, pero es mi decisión al final y yo lo respeto como papá de Sergio", señaló.

Ahora que Sergio Mayer Mori se reconcilió con su padre, Natália duda que este se integre a “Sólo Para Mujeres”.

"Qué va a enseñar, es súper flaco, esas fotos que vieron (en sus redes sociales), son una mentira", indicó.

Al margen de los dimes y diretes que mantiene con Sergio Mayer Mori, en redes sociales, la brasileña señaló que sigue en curso la demanda que interpuso en su contra, por la patria potestad de su pequeña hija.

