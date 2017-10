Ante las diferencias que han surgido entre Verónica y Kate del Castillo, su padre confiesa que ha fungido como árbitro

Aunque fue la misma Kate quien reveló que visitaría a Joaquín Guzmán Loera, su mamá dice que no es verdad.

Agradeció a Roxana Castellanos, la amistad que ha mantenido con su hija.

Luego de que la misma Kate del Castillo revelara que solicitó visitar a Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la prisión de Nueva York donde se encuentra recluido, la señora Kate Trillo, madre de la actriz, la desmintió.

"Una vez dijeron por ahí, pero no es cierto, ella me dijo: "mamá, no es cierto que lo voy a ir a ver, a lo mejor van los abogados, los escritores”. A mí no me gustaría, pero como ya dijo, los escritores van", indicó doña Kate.

Eric del Castillo, árbitro entre sus hijas

Ante las diferencias que han surgido entre Verónica y Kate del Castillo desde el encuentro que la actriz tuvo con Joaquín "El Chapo" Guzmán, Eric del Castillo confiesa que ha fungido como árbitro para reconciliar a sus hijas, aunque en realidad no están peleadas, pues como hermanas, su amor está intacto.

Don Eric del Castillo y su esposa Kate, consideran que pese a las diferencias de Verónica con Kate, ante todo está su amor de hermanas. (Foto: La Voz)

"Nomás estoy de árbitro, lo importante es que no se enojan en el fondo, sí se dicen sus cosas, pero son hermanas. Verónica está brava contra Kate", señaló el actor.

Sin embargo, sabe que ambas se tienen un gran cariño y que las diferencias entre ellas están sanadas.

"Lo que está ahora a broma, es lo que me dice Verónica de su hermana y lo que me contesta su hermana, pero se mandan muchos corazoncitos", indicó.

Respecto a esta situación, don Eric quiso nuevamente expresar su agradecimiento a “El Chapo” Guzmán, por haber respetado a su hija.

"Yo ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, aunque no le guste a mucha gente, le agradezco al señor que haya respetado la integridad física de mi hija, estoy hablando como padre", expresó.

Kate siempre ha estado muy apoyada por su familia. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

También agradeció a Roxana Castellanos, la amistad que ha mantenido con su hija, aún después del encuentro que esta tuvo con el narcotraficante.

"En un momento dado, ella (Kate) se sintió que había sido aislada y Roxana fue una excelente amiga. Ahora (las amigas) han tratado de acercarse a ella nuevamente, pero yo entiendo, fue terrible eso para todos", puntualizó.

