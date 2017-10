Afirmó que escuchar las historias de otras mujeres, incluyendo de presuntas víctimas de Harvey Weinstein, la inspiró a compartir su experiencia

La actriz Reese Whiterspoon dijo que, tras ser agredida por un director cuando ella era adolescente, sintió que no podía hablar de lo sucedido. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO.- Reese Witherspoon reveló el lunes, durante el evento Women in Hollywood de Elle, que fue víctima de asalto sexual cuando era adolescente.

"Siento verdadero asco hacia el director que me agredió cuando tenía 16 años y enojo hacia los agentes y productores quienes me hicieron sentir que debía guardar silencio para mantener mi trabajo.

"Y me gustaría decirles que fue un incidente aislado en mi carrera, pero lamentablemente no lo fue. He tenido múltiples experiencias de acoso y agresión sexual y no suelo hablar sobre ellas", dijo.

NOTA RELACIONADA: Productora obligó a Jennifer Lawrence a desnudarse en los inicios de su carrera

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la ganadora del Oscar por Johnny y June: Pasión y Locura afirmó que escuchar las historias de otras mujeres, incluyendo de presuntas víctimas de Harvey Weinstein, la inspiró a compartir su experiencia.

Agregó que quienes trabajan en la industria del entretenimiento pueden tomar medidas para cambiar la situación.

"Hay muchas personas aquí que negocian frecuentemente con compañías y ejecutivos. Creo que en su próxima negociación sería buen momento para hacer preguntas importantes como : '¿Quiénes son sus ejecutivas con puestos más altos? ¿Tienen ellas el poder de dar luz verde a proyectos? ¿Cuántas mujeres hay en su junta directiva? ¿Cuántas pueden tomar decisiones?

"Parece tan obvio, pero la gente no hace esas preguntas, y si podemos crear conciencia y generar ese cambio, eso será lo que cambie en esta industria y lo que cambiará a la sociedad", expresó.

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2017/10/17/reese-witherspoon-agresion-sexual/774097001/