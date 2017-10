El mantenerse ocupada en distintos proyectos de apoyo, a la par de su trabajo, también la ha ayudado a salir adelante

Fernanda agradece de todo corazón, el pésame que ha recibido por la muerte de sus primos, que fallecieron en un edificio colapsado en la colonia del Valle, debido al sismo del 19 de septiembre. (Foto: La Voz) Story Highlights Próximamente se estrenará la cinta “Una Mujer sin Filtros” en la que participa.

Para Fernanda Castillo, es infinito el dolor de haber perdido a dos amados primos en el sismo del pasado 19 de septiembre, pero ha encontrado en la ayuda a los damnificados, la mejor forma de honrarlos.

"Agradezco muchísimo a la gente que estuvo ahí, dándonos el pésame a mi y a mi familia, porque creo que no solo fui yo, sino todo el país y ese dolor colectivo en mi tierra, me ha hecho también pensar que hay que hacer algo y honrar a los que ya no están, ayudando, y eso me ha sacado adelante", indicó la actriz, quien da vida a Mónica Robles, en “El Señor de los Cielos”.

El mantenerse ocupada en distintos proyectos de apoyo, a la par de su trabajo, también la ha ayudado a salir adelante.

"Estoy empezando una película con Mauricio Ochmann que se llama 'Ya Veremos', y empezaré otro a finales de año", indicó.

Además de que próximamente se estrenará la cinta “Una Mujer sin Filtros”.

"Es una mujer que es aplastada por todos los que están alrededor de ella y un día decide ir con un brujo al Mercado Sonora y se queda sin filtros y empieza a poner a todo el mundo en su sitio", expresó.

