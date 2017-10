Para el complemento de este proyecto, CD9 espera seguir sorprendiendo a su público

Alan, Alonso, Jos, Bryan y Freddy, integrantes de CD9, esperan seguir sorprendiendo al público con una muy personal propuesta de pop y género urbano. (Foto: La Voz) Story Highlights Aunque pareciera que están siguiendo una moda, el grupo aclara que no es así.

Grabaron un tema con Maluma.

Tras haber lanzado su EP .5, en donde incursionaron en el género urbano, CD9 planea lanzar la segunda parte de este material, que ya recibió Disco de Oro por sus altas ventas.

"En un comienzo sacamos dos EP y este .5 fue una probadita para ver si le entrábamos al género o no, porque no sabíamos si arriesgarnos o no a gran nivel y lo hicimos y ya es Disco de Oro, algo que nos pone muy contentos es que sea un EP y ya sea Disco de Oro; es algo que no podemos creer, así que no sabemos lo que nos espera con el disco completo", indicó Bryan.

Para el complemento de este proyecto, CD9 espera seguir sorprendiendo a su público.

“Va a ser algo bastante padre, variado, porque no solo nos vamos a enfocar en lo urbano, esperen algo que suene muy distinto”, agregó Freddy.

Aunque pareciera que están siguiendo una moda, el grupo aclara que no es así, pues ya antes de todo este boom del género urbano, grabaron un tema con Maluma, que aún no dan a conocer,

"No fue algo (el probar el género urbano) que acabamos de hacer hace poquito, ya tiene un buen tiempo que grabamos una canción con Maluma, que nunca salió, pero lo hicimos desde mucho antes que estuviera de moda el género, nosotros ya le estábamos entrando", indicó Alonso.

Con su gira Modo Avión, que arrancará en enero del próximo año, CD9 asegura que sorprenderá gratamente a su público.

"Es algo nuevo en todos los sentidos, no solo para la gente que va a venir a ver el show, sino también para nosotros, porque seguimos experimentado con una parte de nosotros que no conocíamos y en la que seguimos jugando para divertirnos", señaló.

Los chavos están encantados de haber vendido más de 30 mil copias de su EP .5, pues eso significa la aceptación de sus fans en su incursión al género urbano, sin embargo, prometen no olvidar que su esencia es el pop. (Foto: La Voz)

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2017/10/17/cd-9-genero-urbano-ep-5/772887001/