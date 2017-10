Michelle también sueña con protagonizar una cinta, lo que espera concretar el próximo año

A Michelle le encanta su carrera, pero no está dispuesta a dejar en segundo plano a su hijo y a su esposo. (Foto: Televisa) Story Highlights Una de las condiciones que ha puesto es que le permitan llevar a Marcelo a los foros.

Tras dar a luz a su hijo Marcelo y estar con él de tiempo completo los primeros meses de su vida, Michelle Renaud se encuentra lista para regresar a protagonizar una nueva telenovela.

"Ya pronto, no les puedo decir con qué productor, porque entonces ya les dije todo, será con Televisa, ya saben que tengo la camiseta más puesta que Fernando Colunga", expresó sonriente la actriz.

Una de las condiciones que la actriz ha puesto a los productores, es que le permitan llevar a Marcelo a los foros, ya que quiere estar pendiente de su hijo.

"Por supuesto, con quien hable, con quien trabaje, sabe que mi familia es primero, mi esposo, no me pierdo nada de mi bebé; tengo la fortuna de que no estoy en una oficina donde tal vez no puedas llevar a los niños y lo tengo que aprovechar”, indicó.

Michelle también sueña con protagonizar una cinta, lo que espera concretar el próximo año.

"Es mi sueño dorado poder estar en el cine mexicano, me encanta. Sí he tenido propuestas y no se han concretado, tengo una en enero, pero empiezo telenovela y no sé qué vaya a pasar", puntualizó.

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2017/10/16/michelle-renaud-trabajar-regreso/768578001/