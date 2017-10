El aprendizaje de Alejandro ha sido integral, de la mano con el público, que lo ha ido guiando como conductor

Alejandro Luckini, ha sido el conductor de la versión mexicana de “La Isla”, durante seis temporadas. (Foto: Marka Entertainment Group) Story Highlights Confía que tras el buen rating que tuvo la sexta temporada, el reality mantenga su permanencia.

A lo largo de 22 años, Alejandro Luckini había buscado un proyecto que le permitiera crecer profesionalmente y gracias a “La Isla”, el conductor logró que su trabajo fuera reconocido por el público, por ello, acepta que su carrera ha sido otra, después de este reality.

"La verdad, “La Isla” ha sido todo para mi, después de 22 años en este negocio, de 22 años en TV Azteca, los últimos 6 años que he sido presentador de este reality, sí me ha cambiado, ha sido como un antes y después en la carrera de Luckini, tratando de que temporada tras temporada, la gente se identifique conmigo”, indicó el conductor.

El aprendizaje de Alejandro ha sido integral, de la mano con el público, que lo ha ido guiando como conductor.

“Cada vez hay que estar más abierto a las sugerencias, a la crítica, a lo que la gente me diga en la redes sociales, en esta temporada fui más cercano a los participantes, más empático con ellos y eso me lo venía pidiendo la gente", indicó.

Luckini confiesa que en lo único que no ha cedido, es en la sugerencia (del público) y pedimento (de parte de los productores) de que sea competidor en “La Isla”, pues sabe que el día que acepte el reto, no volverá a conducir el exitoso reality.

"Sí me gustaría, pero en el momento que yo decida estar del otro lado (compitiendo), no vuelvo a conducir “La Isla”; de yo pasarme del lado de los concursantes, a la siguiente temporada ya no puedo ser el conductor. Sí, de que se me antoja, se me antoja, de que me lo han ofrecido, me lo han ofrecido, pero prefiero conducirlo", expresó..

Aunque para Alejandro pesa mucho más lo bueno que le ha dado “La Isla”, acepta que la popularidad lo ha llevado ser presa de los invasores de la privacidad, quienes hackearon sus redes sociales y publicaron unas supuestas fotos íntimas de él, además de hablar barbaridades de su, también supuesta, conducta personal.

"No voy a entrar en el tema, si las imágenes eran reales o no, o si eran fotomontajes, pero sí me hackeron, sí se subieron a la nube, pero no voy a hablar de ese tema, porque uno está expuesto a ese tipo de cosas, cuando eres, entre comillas “figura pública”, si eres mujeriego, si tienes ciertas preferencias sexuales, si eres fraudulento o si eres una persona derecha, de Luckini se ha hablado de todo en el tema de televisión, críticas, me han dicho muchísimas veces que soy un explotador de mujeres, que soy un Casanova, que les saco dinero… se ha hablado de todo y a eso estamos expuestos", comentó.

Luckini confía que tras el buen rating que tuvo la sexta temporada de “La Isla”, el reality mantenga su permanencia.

"Te comento que la quinta temporada había bajado el rating, pero a esta le fue muy bien, fue un acierto, subió el rating respecto a otras temporadas, entonces todo apunta, aunque no te lo puedo decir a ciencia cierta, que sí habrá nueva temporada en el 2018", puntualizó.

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2017/10/16/la-isla-alejandro-luckini/768513001/