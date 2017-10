Julión agradeció la oportunidad que le dieron de presentarse otra vez en un concierto masivo

Interpretando sus más sonados éxitos, Julión Álvarez reapareció en el magno concierto de la K-Buena, con gran acogida del público, y luego ante la prensa, desmintió haber caído en depresión y ser maltratado por Televisa, tras ser acusado de lavado de dinero por parte del departamento del Tesoro de Estados Unidos.

"Gracias a Dios, que me ha dado mucha paciencia. He aprendido a tener paciencia y eso me ha me permitido a no caer en depresión, a no tener algo que me esté dando pa bajo, estamos bien trabajando", expresó el cantante.

Julión agradeció la oportunidad que le dieron de presentarse otra vez en un concierto masivo.

"Estoy contento de que se nos tome en cuenta, de que se nos dé la oportunidad de presentarnos, de seguir cantándole al público que quiere a Julión Álvarez y a su Norteño Banda, dándonos la oportunidad de presentarnos, se los agradecemos de corazón", comentó.

Julión también aclaró que en ningún momento Televisa lo ha tratado mal, a raíz de este problema legal que tiene, pues han hecho lo conducente y le han brindado apoyo. Incluso, extraoficialmente se supo que estará como invitado especial a la entrega de Premios Bandamax, que se realizará en las instalaciones de la televisora.

Después de que un Secretario de Seguridad Pública fuera criticado por tomarse una fotografía con él, Julión asegura que, por ahora, mientras está este proceso, en el que espera se aclare su inocencia, evita tomarse fotografías, con el fin de proteger a las personas, precisamente de cosas como esta.

"También me he retirado de mucha gente, que sé que también les pudiera afectar el hecho de tomarse una foto conmigo; desgraciadamente estamos en una situación en la que no nos están dando la oportunidad de poder decir: “denme chance de hablar y luego me juzgan”, pero aquí estamos”, expresó el chiapaneco.

Hasta el momento, el cantante no ha pensado siquiera en programar fecha en Estados Unidos, ya que por este problema legal tiene cancelada la visa, y para recuperarla, primero debe demostrar su inocencia a los graves cargos que se le imputan.

"Yo creo que hasta que se arregle el asunto, podemos siquiera pensar en algo; desde que estaba la situación de las visas de trabajo, que estaban en trámites todavía, no confirmábamos una fecha hasta que no teníamos las visas en la mano, más ahora", puntualizó.



