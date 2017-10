Sebastián aseguró que la experiencia que tiene como actor, le ha permitido comprender y ejercer mejor el trabajo como director

Sebastián enriquece su trabajo histriónico con un primer paso en la dirección escénica de la obra “Enemigo de Clase”, misma que produce con su hermano Emiliano. (Foto: La Voz)

Digno miembro de una familia dedicada a las artes escénicas, Sebastián Zurita enriquece su carrera histriónica con la dirección teatral de la puesta "Enemigo de Clase", en donde además, tendrá la oportunidad de dirigir a su padre Humberto Zurita y a su hermano Emiliano, quien debuta como actor.

"Estoy feliz, muy contento, la dirección siempre ha sido algo que me ha llamado la atención, pero no me sentía preparado; desde hace tiempo, traíamos varios proyectos de producción, se lo contamos a mi papá y nos dijo: ¿por qué no lo dirigen ustedes, y ahí se tomó la decisión de que yo lo iba a dirigir", indicó.

Sebastián agregó que la experiencia que tiene como actor, le ha permitido comprender y ejercer mejor el trabajo como director.

"Soy muy feliz dirigiendo los procesos de casting, todos los chavos que están aquí (en la obra), salieron del proceso de casting, me ayudó mucho la experiencia como actor, porque al cambiarme a director, se sabe lo que funciona y no funciona en muchas cosas, y cuando uno logra estos pequeños triunfos, hay que saberlos disfrutar".

Emiliano Zurita debuta como actor, bajo la dirección de su hermano y compartiendo escena con su padre. (Foto: La Voz)

Emiliano Zurita debuta como actor

Arquitecto y escritor, Emiliano, el menor de la familia Zurita, se había tardado un poco en inclinarse de lleno a la actuación, pero el haber crecido en medio de tres apasionados por esta carrera, terminó por atraparlo, y debutará en teatro, de la mano de su padre y su hermano, con quien produce también la obra “Enemigo de Clase”.

"Es una experiencia increíble por el equipo que hemos formado, siempre he estado con mi familia en el teatro, siempre he estado expuesto a muchas cosas, pero nunca de esta manera ya como actor, y no pude haber pedido algo mejor, que estar trabajando con mi hermano como director, además de compartir escena con mi papá, es un sueño que siempre he tenido y se me cumplió bastante rápido", puntualizó.

Los Zurita dan oportunidad a nuevos talentos en la obra "Enemigo de Clase". (Foto: La Voz)

