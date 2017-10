Mario Moreno del Moral ha tenido la oportunidad de platicar con Luis Gerardo sobre la vida de su abuelo

Ante el proyecto del productor Juan Osorio de realizar la bioserie de “Cantinflas”, su nieto Mario Moreno del Moral, expresó que su deseo y el de sus hermanos, es que sea Luis Gerardo Méndez quien interprete a su abuelo.

"Se me hace un actor súper talentoso, me cae muy bien, si es él, bienvenido, adelante, tendrá todo nuestro apoyo siempre, porque es una persona que queremos", indicó el joven cineasta, quien trabajó con él en la serie “Club de Cuervos”.

Incluso, Mario ha tenido la oportunidad de platicar con Luis Gerardo sobre la vida de su abuelo, después de que él interpretara a Shilinsky en la cinta “Cantinflas”, protagonizada por el actor español Óscar Jaenada.

"Cuando hicieron la película “Cantinflas”, nos tocó hablar con él (con Luis Gerardo) de su personaje, después de que se había filmado y fue empaparlo a él del lado familiar y él a nosotros sobre su experiencia", indicó.

Por el deseo de que la bioserie de su abuelo sea lo más apegada posible a la realidad, Mario reveló que ha buscado un acercamiento con el productor Juan Osorio, pues desea que tomen en cuenta a los nietos para enriquecer la historia.

"Estoy hablando a su oficina para que se concrete la fecha, se han portado muy bien, no queremos llegar a exigir nada, queremos brindarle nuestro apoyo, que conozca a los grandes amigos de mi abuelo que siguen vivos, que se apoye en ellos, en sus vivencias con él en sus anécdotas, y no contando la historia por alguien más, porque si la va a contar “Tita”, pues no hay historia", señaló.

Mario Moreno del Moral, nieto de “Cantinflas”, señaló que él y sus hermanos siguen firmes en demandar a “Tita” Márbez y recuperar el legado de su famoso abuelo. (Foto: La Voz)

Firmes en demanda contra “Tita”

Los nietos de “Cantinflas” continúan firmes en recuperar el legado de su abuelo, el cual fue heredado por su padre, Mario Moreno Ivanova, a “Tita” Marbez, quien estuviera casado con él los últimos años de su vida.

"No se ha llegado a ningún acuerdo, nosotros por nuestra parte seguimos hablando con abogados para llegar a este proceso, no se pueden decir muchas cosas por estrategia legal, pero cuando el abogado nos de luz verde, que será en los próximos días, hablaremos con ustedes para informarles de qué lado seguiremos avanzado", expresó.

Mario lamentó e ironizó que “Tita” insista en afirmar que ella fue la de la idea de dar continuidad al legado de “Cantinflas”, al crear la empresa “Mundo Cantinflas”.

"No sabía que ella había sido la manager de Mario Moreno Reyes (“Cantinflas”), que había creado su personaje, que lo había llevado a ser la persona más querida de México, prácticamente de Latinoamérica, qué bonito trabajo hizo, pero no, ni siquiera lo conoció, el jugar a una empresa. no quiere decir que tú hiciste un producto", comentó.

Gabriel sigue recuperándose

Entre las prioridades de los nietos de “Cantinflas”, está en seguir apoyando hasta su rehabilitación total a su hermano Gabriel Moreno Bernat, quien continúa en una clínica fuera de la Ciudad de México.

"Está muy bien, está por cumplir dos meses, ya nos tocará verlo, se ha adaptado mucho; si necesita algo urgente, mi familia materna, que vive en León, lo ha estado visitando, ya es parte de la familia Del Moral, mis abuelos lo quieren mucho, mis primos también", puntualizó Mario.

