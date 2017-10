El cantante está ilusionado con la producción de esta celebración tan especial en su carrera y su vida, porque no cualquiera tiene el privilegio de hacerlo

Además de su faceta como cantante, ha destacado como actor en 26 películas y cinco obras de teatro, entre ellas "Sugar", en la que actuó, dirigió, produjo y adaptó los diálogos y la música con gran éxito, y cuenta con diversas participaciones en programas de televisión. (Foto: Diana García/La Voz)

Quienes sí serán invitadas, serán Alejandra y Frida Sofía.

Enrique asegura que está dispuesto a permitir que se use su nombre dentro de la bioserie de Pinal.

Orgulloso de celebrar 60 años de carrera artística con un concierto en el Auditorio Nacional, el próximo 31 de octubre, Enrique Guzmán, agradeció poder seguir en el escenario, después de que estuviera al borde de la muerte.

“Hace como dos años, estaba yo en Cancún, y de repente el médico me dijo: 'te opero ahorita o te mueres', cuando desperté, estaban mis cuartos hijos y dije: 'esto es grave' porque estaban mis cuatro hijos, pero pude y aquí estoy", expresó.

El cantante está ilusionado con la producción de esta celebración tan especial en su carrera y su vida, porque no cualquiera tiene el privilegio de hacerlo.

"El evento que vamos a hacer el 31 es especial, muy especial, no sé cuántos artistas hay que puedan celebrar 60 años de carrera, la primera vez que entré a un estudio de grabación fue a principios del 57 con los Teen Tops. Hoy tengo una hija (Alejandra Guzmán) que sigue mis pasos, que estará aquí el 31 y serán muchas emociones”.

Sobre la posibilidad de invitar a Silvia Pinal a esta celebración, el cantante descartó la idea, porque hizo alusión que no está nada contento en de lo que ella escribió en su libro y (en broma), dijo que ya está muy grande para salir de noche y advirtió que ahí estará su esposa.

"¿Para qué, para que presente su libro?... será invitada, pero no por mí, por el empresario, supongo yo que ya sale poco en la noche, qué pregunta tan pen.., va a venir mi mujer y esa sí pega", comentó.

Pionero del rock & roll en español, Enrique Guzmán debutó como integrante del grupo Teen Tops en 1957 y poco después inició su carrera como solista. (Foto: Diana García/La Voz)

Quienes sí serán invitadas, serán Alejandra y Frida Sofía, a quien le reconoce talento para que siga sus pasos, después de escucharla en unos videos.

"Me gustaría mucho ver la segunda camada de los Guzmán, porque la señora Pinal dice que es la patrona y el que canta soy yo", indicó.

Permitirá usen su nombre en bioserie

Ahora que se retomarán las grabaciones de la bioserie de Silvia Pinal, Enrique asegura que está dispuesto a permitir que se use su nombre dentro de la historia, aunque al principio se opuso tajantemente.

"Yo no sé que tanto vayan a escribir de la señora (de Silvia), pero creo que la parte más interesante de la vida de la señora, es donde estuve yo, porque ahí sí hubo emoción. Bueno sí, lo de Pedro Infante, pero el ganador ahí fui yo", expresó.

No le contesta Luis Miguel

Aunque le gustaría hacer un dueto con Luis Miguel, así como hizo uno con Juan Gabriel, poco antes de que muriera, para incluirlo en un disco de duetos que espera salga el próximo año, confesó que no contesta a su propuesta, incluso, pensó en pedirle ayuda a Michelle Salas, para que intercediera por él, pero cree que ni ella lo ve.

"Yo tengo un dueto con Juan Gabriel que hicimos antes de morir él, ese (Luis Miguel) no ha dicho que sí, y no le puedo pedir ayuda a Michelle, ya medio me jaló las orejas Silvia Pasquel, ni a la niña la dejan entrar", indicó.

En este proyecto de álbum de duetos, estarán grandes amigos acompañándolo, entre ellos Thalía y Cristian Castro.

"El disco sale a principal de año, la canción “Payasito” espero que la cante con Luis Miguel; “Secretamente” con Angélica María; “Te Seguiré” con Thalía: “Acompáñame” con Shaila Dúrcal; “Más” con Cristian Castro; “Cariño y Desprecio” con Emmanuel; “La Plaga” con Alejandra; “Uno de Tantos” con Juan Gabriel y “Hay Buen Rock Esta Noche” con Palito Ortega", expresó.

Enrique ha grabado al menos 70 discos, cuyas ventas le han valido más de 10 Discos de Oro en diversos países. (Foto: Diana García/La Voz)

Todo en regla con Hacienda

El cantante aclaró que sus problemas con Hacienda quedaron atrás.

"Eso ya se arregló perfectamente, “¿con qué?”, les dije que no les iba a pagar y fueron al banco y les dije: "tengo 32 mil pesos en la cuenta", y se convencieron que no tenía el dinero que ellos querían", comentó..

No está vetado de televisa

También aclaró que nunca ha existido un Veto de Televisa hacia su persona.

"Yo nunca he sido vetado de Televisa no me gusta ir a televisa, ese empresa a mí no me gusta ha tenido mi veto", señaló.

No piensa en el retiro

Mientras el cantante siga conservando su voz, asegura seguirá en los escenarios, pues aún no piensa en el retiro.

"No he pensado en el retiro hoy estoy un poco ronco porque salí de una gripe, mi voz está bien no pienso retirarme, si me retiro qué hago me quedo en mi casa todo el día", señaló.

