Se realizará el próximo 12 de octubre.

Se transmitirá en vivo a más de 30 países.

Debido a los problemas legales que enfrenta Julión Álvarez, tras ser acusado de lavado de dinero, el productor Miguel Ángel Fox lamentó que su situación siga sin resolverse, pues su ausencia pesa en distintos proyectos, como fue el caso de “La Voz Kids” y ahora en Premios Bandamax 2017.

"Realmente 'La Voz' siempre es una apuesta, porque no sabes qué va a pasar con los conductores (la química y sincronía que tendrán) y en este caso fue muy, muy buena, y no poder contar con uno, en el caso de Julión, pues a mí si me pesa muchísimo y también no tenerlo aquí (en los Premios Bandamax)”, señaló el productor de ambos proyectos.

El productor Miguel Ángel Fox, informó que Premios Bandamax será conducido por Alan Tacher, Ninel Conde y Albertano. (Foto: Televisa)

Miguel Ángel señaló que la temporada de “La Voz Kids”, que estaba grabando con Julión y con otros coaches como Lucero, era de sus mejores productos, desafortunadamente ya no se pudo aprovechar, porque como ya se había mencionado, regrabarán todo.

“Le estás preguntando a alguien que acaba de terminar un proyecto que se llama 'La Voz Kids', que creo que es de los mejores que yo había hecho, imagínate”, expresó el productor.

Pese a lamentar la ausencia de Julión, Fox desconoce si, en el hipotético caso de que arreglara su situación legal, se le podría incluir con una participación en los Premios Bandamax, debido a que es una decisión que le corresponde al área legal de Televisa.

"Todavía estamos en pláticas y veremos, pero ya es una decisión que no es mía, que tiene qué ver con el área legal de la empresa; ya si participa o no, lo sabremos en estos días. No depende de la negociación, depende del área legal de la empresa, que nos indique qué se tiene que hacer", indicó.

Sobre quién tomará el lugar de Julión en “La Voz Kids”, el productor asegura que aún no lo definen.

"Lo vamos a volver a grabar el próximo año, estoy en proceso con los coaches y ahorita no sé quiénes serán, ni quienes participarán en “La Voz Kids” (que se transmitirá en 2018)", puntualizó.

Premios Bandamax

La sexta entrega de los Premios Bandamax , que será conducido por Alan Tacher, Ninel Conde, Albertano y elenco del mismo canal, se realizará el próximo 12 de octubre, para galardonar a lo mejor de la música regional mexicana, en un evento que se transmitirá en vivo a más de 30 países desde las 18:30 horas.

Esta emisión contará con las actuaciones de Christian Nodal, Gerardo Ortiz, Lucero, El Bebeto, Alta Consigna, Los Plebes del Rancho, Joss Favela, Remmy Valenzuela, Karina Catalán y Pancho Barraza, entre otros.

Miguel Ángel Fox dijo que la edición 2016, rompió récord de audiencia, alcanzando cerca de 1.7 millones de televidentes y colocándose como el canal más visto por millennials en toda la TV de paga.

