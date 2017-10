Aleks hizo caso omiso estas amenazas, ya que está consciente que como figura pública, se está expuesto a ese tipo de situaciones

Luego de que Aleks Syntek criticara duramente al reggaetón, señaló que recibió amenazas a través de sus redes sociales.

"Me decían cosas terribles, incluso 'te vamos a agarrar a balazos afuera de tu casa', cosas así", expresó el cantautor, quién participó en la Expo Compositores.

Sereno, Aleks hizo caso omiso estas amenazas, ya que está consciente que como figura pública, se está expuesto a ese tipo de situaciones, aunque lamenta que lo sufran también las mujeres, a las que les escriben muchas ofensas.

"Me he dado cuenta que yo no soy de los artistas a los que les va peor, me doy cuenta que, sobre todo, a las nenas, gente como Danna Paola, Belinda, que veo lo que les ponen y digo: ¿cómo le pueden poner eso a una dama?, pero así están las cosas", indicó.

Tras todo este embrollo que se hizo con sus declaraciones, Aleks reiteró que nunca quiso ofender a quienes hacen reggaetón, incluso en la entrevista que le hizo Adela Micha, de donde surgió todo esto, dijo claramente lo que le gusta y no del género y en broma mencionó lo de “neandertales”, que fue lo que se dimensionó de mala forma.

"A mí me parece padrísimo llegar a una fiesta y bailar reggaetón, pero a lo que voy, es que se ha saturado mucho y seguiré peleando, porque los compositores mexicanos tengamos nuestro lugar y que la música sea diversa", expresó.

