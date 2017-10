Julián dejó ver que los problemas con Marjorie siguen y desafortunadamente seguirán

Julián Gil (Foto: Agencia Reforma) Story Highlights El actor pidió que la actriz justifique cuando no pueda entregar al niño en estas visitas supervisadas.

Aclaró que tras el sismo, sí le envío de inmediato un mensaje a Marjo, para saber cómo estaba Matías.

Agregó que fue notificado de una demanda penal interpuesta por Marjorie.

Después de varios meses de luchar por convivir con su hijo, Julián Gil finalmente se reencontró con Matías Gregorio, pero lamentablemente el pequeño lloró la mayor parte del tiempo porque está en una edad en la que ya reconoce a quienes tiene en su entorno y al él lo ve como a un extraño.

"Tengo el corazón partido, el alma partida, cada vez que vengo es duro, no solamente para mí, sino para el niño también, debo de confesar que de la hora que estuve con él, habrá llorado media hora, porque no me conoce; llevaba tres, cuarto meses sin poderlo ver y ya es un niño que extraña", expresó el actor, luego de la convivencia con su hijo.

NOTA RELACIONADA: Julián Gil agradece pagar pensión justa

Asimismo, Julián dejó ver que los problemas con Marjorie siguen y desafortunadamente seguirán, pues no sólo porque no está cumpliendo con lo acordado con el juez, ya que está estipulado que ella es quien debe entregarle en mano el niño, y se lo entregó una persona desconocida para él, sino que, además, la actriz ya lo demandó penalmente.

"El pediatra del niño, al que todos ustedes han visto dijo: 'el niño es totalmente sano', después pasó a un perito que ayer declaró que el niño es sano, con solo una acotación: que el niño en ningún momento se podrá separar de la mamá, y ahora que yo vengo a ver al niño, quien me entrega al niño no es la mamá, es una persona que yo no conozco, entonces yo quiero saber dónde está la mamá", señaló.

El actor pidió que la actriz justifique cuando no pueda entregar al niño en estas visitas supervisadas, así como él lo ha hecho cuando no ha podido asistir a los encuentros.

"Si ella no viene por x o por y, porque tenga un compromiso, ella lo tiene que pedir al juzgado, como lo hice yo , y de igual manera fui justificado”, agregó.

Después de más de 6 meses sin siquiera tener una foto contigo mi querido hijo #matiasgil 🙏🏼 Más de 6 meses de añorar momentos contigo . Gracias a Dios hoy tuvimos 60 minutos juntos para poderte consentir y abrazar una vez más ... Ojalá esto termine pronto y podamos compartir más tiempos juntos ❤️ A post shared by Julian Gil (@juliangil) on Sep 29, 2017 at 12:25pm PDT

Julián dejó ver que Marjorie solo ha ido con el pequeño en brazos, para evidenciarlo ante los medios, cuando ella sabe de antemano que él va a faltar por cuestiones de trabajo.

“Que ella haya querido venir con el niño todas las veces, siendo yo quien estaba justificado, ya es el problema de ella", indicó.

Igualmente, el actor aclaró que tras el sismo, él sí le envío de inmediato un mensaje a Marjorie, para saber cómo estaba su pequeño.

MÁS: Marjorie de Sousa está con Dios y no teme a nada

"La señora salió a decir que yo no me comuniqué con ella el día del sismo y eso es mentira, el sismo fue a la 1:14 y a la 1:35 yo le escribí a la señora y me dijo que el niño estaba bien; tampoco les voy a mostrar mi celular para evidenciarlo, pero ella sigue con las mentiras", indicó.

Marjorie lo demandó penalmente

A la salida de los juzgados, el actor dijo que fue notificado de una demanda penal interpuesta por Marjorie.

"Cada vez que doy un paso, son dos denuncias penales. Más adelante se enterarán, porque yo ni siquiera sé de que se trata", puntualizó, aunque trascendió que las demandas son por violencia intrafamiliar e incumplimiento de pensión alimenticia.

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2017/10/02/julian-gil-sufre-porque-su-hijo-no-lo-conoce/724126001/