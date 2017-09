Ela cuenta que Mía es una joven que para calmar su ansiedad y su soledad, practica el cutting, con el que cree que alivia el dolor emocional

Ela confiesa que no ha sido fácil interpretar a Mía, pues tiene una fuerte carga emocional.

La actriz queretana tiene 25 años de edad.

Ela agradece la oportunidad de conocer adolescentes que utilizaron esta práctica y la han superado.

De mirada tierna y grácil figura, Ela Velden está feliz de haber encontrado en “Caer en Tentación”, la oportunidad de dar vida a Mía Becker, un personaje fuerte, real, duro, enfermo, que practica el cutting, que se hace daño para calmar su sufrimiento emocional.

"Por fin ha llegado el personaje que he querido desde el CEA, siempre me han puesto un estereotipo: 'eres muy dulce', 'eres la niña buena', y nunca me habían dejado experimentar con este tipo de personajes, por eso estoy agradecida con Giselle (la productora del melodrama); me tiré al abismo y estoy feliz de interpretar este personaje", señaló la actriz.

Ela cuenta que Mía es una joven que para calmar su ansiedad y su soledad, practica el cutting, con el que cree que alivia el dolor emocional.

"Mía es un personaje muy fuerte, muy oscuro, que trata sobre temas muy importantes que está viviendo hoy la adolescencia la juventud; mi personaje habla sobre el cutting, es una persona que necesita ver su propia sangre para poder calmarse y poder tranquilizarse”, indicó.

Pese a la satisfacción de esta experiencia histriónica, Ela confiesa que no ha sido fácil interpretar a Mía, pues tiene una fuerte carga emocional.

"Ha sido complicado, incluso, una vez la navaja estaba con filo y me llegué a cortar el dedo y el director estaba impactado, y decía: 'no es posible que la navaja tenga filo, la actriz va a llegar a cortarse la pierna, imagínense si se la corta de verdad', han sido escenas muy difíciles e intensas, pero como actriz ha sido delicioso poder experimentar este tipo de oscuridad, porque mis personajes han sido muy dulces, muy felices, muy tiernos y ahora es una chava que incluso no le gusta sonreír. Cuando le sacan una sonrisa es como mágico, entonces es deliciosos para mí".

Nombre verdadero: Daniela Campos Reséndiz (Foto: Marka Talent)

La actriz queretana, de 25 años de edad, espera que el buen manejo que le están dando a este personaje, sirva para orientar a los adolescentes y jóvenes, que han llegado a este problema.

“Sin duda, es un tema fuerte y creo que las chavas que están pasando por eso, deben saber que siempre va a venir la calma y sobre todo, va a haber algo distinto para ellos, algo a lo que se puedan aferrar y salir a vivir la vida y ser felices", comentó.

Ela agradece también la oportunidad de conocer adolescentes que utilizaron esta práctica y la han superado, y también a quienes aún la padecen y ya se están atendiendo.

"Tuve un acercamiento con chicas y también en redes sociales, desafortunadamente me encontré que hay blogs que tratan de ver 'cuánto de cortas más o cuánto menos', y creo que es algo muy fuerte, pero deben saber que hay otras salidas, y que siempre hay solución a todo", indicó.

Orgullosa de estar en este proyecto en el que comparte créditos con Silvia Navarro, Adriana Louvier, Gabriel Soto y Carlos Ferro, espera que esta historia sea un parteaguas en los melodramas.

“Ha sido muy gratificante para mí ser parte de la producción de Giselle González, porque es una productora que muestra el realismo ante la sociedad, con un tono diferente a las telenovelas que siempre se han mostrado y eso cambia todo”, puntualizó.

Protagonizó “Amo Despertar Contigo”. (Foto: Bobo Producciones)

CONÓZCALA

Ela Velden

Nombren verdadero: Daniela Campos Reséndiz

En el 2014 debutó en la telenovela “Muchacha Italiana Viene a Casarse”

Protagonizó “Amo Despertar Contigo”

Tiene un noviazgo con el actor Federico Ayos

Es la imagen de una marca de papas

