Belinda no se ha tomado ninguna foto en sus labores como voluntaria, ninguna selfie, sí le han tomado fotos y video ayudando, pero no ha sido ella o de parte de su fundación Gaía. (Foto: Agencia Reforma) Story Highlights Aseguran que la labor de Belinda está siendo utilizada por el PRI para ganar las próximas elecciones.

Directamente, con sus manos, Belinda ha estado apoyando en distintas labores desde el sismo del 7 de septiembre, lo que incrementó después del terremoto del 19; ocupando recursos de su fundación Gaía, difundiendo, con sus casi cinco millones de seguidores en redes sociales, llamados de ayuda, sin parar, lo que le ha traído reconocimiento, pero igual críticas necias, que aunque trata de ignorar, sí le molestan y les responde de frente.

Entre quienes la han atacado públicamente, está el crítico de telenovelas Alfredo Gudinni, quien señaló que la labor de Belinda está siendo utilizada por el PRI (Partido Revolucionario Institucional) para ganar las próximas elecciones en Chiapas y Morelos, en donde la cantante ha estado trabajando como voluntaria desde el pasado martes que se suscitó el temblor. Acusación a la que respondió la también actriz de forma inmediata.

"Y ¿cuánto te pagaron a ti por decir eso imbécil? Yo no estoy ligada a ningún partido político, sólo he querido ayudar así que deja de publicar estupideces para distraer de los problemas que tenemos en este momento, porque no me voy a dejar", indicó.

"PRI (Partido Revolucionario Institucional) utiliza a Belinda para ganar gubernaturas en Chiapas y Morelos", escribió.

Por lo que Belinda no se detuvo para defenderse.

"He estado ayudando desde el día uno desinteresadamente, así que mejor ponte a hacer algo en lugar de querer usarme para distraer", acotó.

Lo cierto es que sí, sin protagonismos, sin importar si es cantante, actriz o lo que sea, Belinda ha dedicado todo su tiempo, como miles y miles de jóvenes en labores de rescate.

