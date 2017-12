Un disco de recuento, presentaciones y una gira por las principales ciudades de México, le dan al grupo mucho para agradecer

Sasha, Benny, Erick, Diego, Alix y Mariana festejarán una Navidad muy feliz, pues a tres días de haberse lanzado “Juntos”, su nueva producción discográfica, recibieron Disco de Oro, por sus altas ventas. (Foto: Sony Music.) Story Highlights Timbiriche es considerado uno de los más grandes fenómenos musicales en México.

El grupo original con Sasha, Benny, Erick, Diego, Alix y Mariana, festeja 35 años de su creación.

“Juntos” demuestra cómo un show puede hacer que miles de asistentes disfruten casi 60 canciones.

El amor, el cariño y la amistad que ha unido a Sasha, Benny, Erick, Diego, Alix y Mariana a lo largo de 35 años, es el motivo más grande para que den gracias por estar “Juntos” esta Navidad y celebrar que Timbiriche sigue en el gusto del público de varias generaciones.

Diego Schoening bendecido

Aun cuando dejó a su familia en Estado Unidos para esta celebración de los 35 años de Timbiriche, Diego Schoening vive la mejor aventura de su vida, el estar reunido con su segunda familia, a quienes también ama profundamente y con quienes tiene una conexión total.

“Para mí ha sido un año principalmente de aprendizaje, me he dado cuenta que mi familia no es solamente la que está en Estados Unidos esperándome, sino todos los que estamos aquí celebrando (Sasha, Benny, Erick, Alix y Mariana) y un día les dije: “¿si nos hemos dado cuenta que hemos pasado más tiempos juntos, nosotros, que con nuestras propias familias, llámese padre, madre, abuelos, primos?, nosotros hemos crecido juntos, aprendido mil cosas, hemos pasado del gozo del amor y del juego, a la desesperación, a la tolerancia, a la paciencia, pero creo que este momento ha sido de aprendizaje increíble, de volver a divertirnos, de volver a tener la chispa que tuvimos hace 35 años y además de complementar que mis hijos conocieran a sus cinco tíos maravillosos”, indicó.

Benny Ibarra, una Navidad especial

Afortunado de haber podido crecer al lado de sus compañeros de Timbiriche, a quienes llama “sus hermanos de vida”, Benny Ibarra cierra el año lado de su familia artística.

“Es un año de grandes, grandes logros personales en varios proyectos, lo cierro sin duda con mi familia, con mis hermanos de vida, mis hermanos artísticos, y con el más delicioso pánico que he sentido en mucho tiempo. Después de tanta bendición, después de esta gozadera, de tanto amor (de que su reencuentro ha sido un rotundo éxito), hay un cierto abismo como persona. Como artista qué dices: ¿ahora cómo voy a reinventarme para ser mejor artista y mejor persona?... tengo que hacer algo que complemente la vida personal y profesional de mis compañeros, y no saben lo afortunado que me siento de estar vulnerabilizado por fuera y de sentir que puedo reinventarme una vez más a través de un proyecto que lleva 35 años. Esta es una gran experiencia de vida”, señaló.

Erik Rubín celebra la unión

Erik Rubín agradece el haberse reencontrado con sus amigos en el escenario, aunque siempre de alguna u otra forma han permanecido muy unidos, tanto, como cuando eran niños e iniciaron la banda.

“A mí me gustaría cerrar el año con la familia. Ha sido un año de muchas satisfacciones, un reencuentro con amigos, un reencuentro con el público”, indicó.

Mariana agradecida

Mariana Garza agradece ser parte de Timbiriche, cuyas canciones unen a la familia y fomentan valores, algo que se ha ido perdiendo.

“A mí me mueve mucho regresar a lo básico, a la familia, a los principios, a los valores, a la esencia del ser humano, de lo que puede, de lo que necesitamos unos de los otros, a que nos enseñen desde muy pequeños cómo se llama lo que estoy sintiendo, cómo puedo trasmitirlo, cuando es algo que no me gusta, me hace sentir triste, y la música es un vehículo maravilloso , pero lo que me impresiona y agradezco muchísimo, es poder estar en esto que como decía Benny: “el estar aquí (juntos, con éxito, 35 años después) es la medicina, el bálsamo”, señaló.

Su último sencillo, “El Ciclo”, se posicionó en la primera semana de su salida dentro de los primeros lugares del Chart Pop Español de iTunes y la radio nacional. (Foto: Sony Music.)

Sasha, una época para agradecer

Feliz de festejar con Timbiriche 35 años de su creación, Sasha creció a nivel profesional con el grupo por lo que no puede estar más que agradecida de estar con ellos, y no hay mejor regalo que el producir un disco para la banda.

“Este año me dejó mucho crecimiento a nivel productora, esta ha sido la producción más compleja que he realizado y a ese nivel hubo mucho crecimiento, a nivel humano sigue habiendo mucho crecimiento y sé que falta mucho, pero creo que estoy menos neurótica que la vez pasada y a nivel personal en mis relaciones fuera del grupo, me ha dejado mucho aprendizaje, mucha sabiduría”, señaló.

Alix disfruta del reencuentro

Con el reencuentro de Timbiriche, Alix experimentó grandes emociones por lo que, en esta Navidad, agradece poder seguir disfrutando de los escenarios.

“Ha sido un año de grandes confrontaciones tanto a nivel profesional como a nivel personal, de emociones al límite, por un lado, la sensación de alegría en su máxima expresión y a la vez de miedo, que no para cada vez que tengo un micrófono, cada vez que estoy ante ustedes, como el miedo que da a los 46 años, volverse a subir a una bicicleta, es el temor de volverse a plantar en un escenario”, puntualizó.

Timbiriche regresó más fuerte que nunca con 13 fechas sold out en el Auditorio Nacional, en tan solo 2 meses. Una exitosa gira alrededor de la República Mexicana, donde más de 400 mil personas han sido testigos de este gran espectáculo. (Foto: Sony Music.)

“Juntos”

Considerado uno de los más grandes fenómenos musicales en México, el original Timbiriche de Sasha, Benny, Erick, Diego, Alix y Mariana, festeja por todo lo alto 35 años de su creación con una exitosa gira y con el lanzamiento “Juntos”, dos CDs+DVD grabado en vivo que lleva a sus fans a una cascada de emociones en un recorrido musical que va por las diferentes etapas de la banda; desde su primer álbum, con temas como “Timbiriche”, “Hoy Tengo que Decirte Papá”, “La Vida Es Mejor Cantando”, hasta temas del álbum Timbiriche XII como “Muriendo Lento” y los clásicos “Si no es Ahora”, “Princesa Tibetana”, “Corro, Vuelo, me Acelero”, “Con Todos Menos Conmigo”. Además de inesperados medleys en los que se reúnen canciones de Vaselina, o el divertido medley de “Niños Vs. Niñas”.

La producción del concierto estuvo bajo la dirección de Sasha, quien cuidó cada detalle en todas las áreas. Mientras que, a su vez, Benny se encargó de la dirección y realización musical. En dos CD’s con todos los temas del concierto, más “El Ciclo” como bonus track, y un DVD en vivo del concierto. “Juntos” demuestra cómo un show puede hacer que miles de asistentes, incansablemente, coreen por más de dos horas casi 60 canciones.

