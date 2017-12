No está de acuerdo que algunos medios de comunicación traten con morbo la sexualidad de la gente del espectáculo

Tras hacerse públicas unas fotos íntimas de Montserrat Oliver y su novia, la modelo Yaya Kosikova, el actor Freddy Ortega lamentó que en los medios se difundan este tipo de notas.

“Creo que el deber de todo medio es informar objetivamente, además, Montserrat es una persona que yo he tenido la oportunidad de tratar y es generosa, culta, y le sacan a ella y a Luis Gerardo Méndez, a mucha gente, este tipo de cosas, qué le importa a la gente eso, eso es su vida privada y hay que respetar”, indicó.

El actor lamentó el morbo con el que se trata la sexualidad de los famosos, y peor que sea del interés de tanta gente.

“Lamento mucho que les hagan pasar por eso porque tanto ella como su pareja, merecen vivir libremente su relación; creo que también la gente es la que tiene la culpa porque es la que consume eso, si la gente no lo consumiera no existiría”, señaló.

Freddy espera que algún día, la vida privada de los artistas, también sea respetada por ese tipo de periodistas, porque ya todo parece estar fuera de control.

“Esos periodistas también tienen una vida, porque no les parecería que los famosos les intervinieran su teléfono y ventilaran su vida privada, yo creo que alguien debe de parar”, puntualizó.

