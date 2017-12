Piensa que deben de llegar a un arreglo civilizado, porque el más perjudicado es el hijo que tuvieron

Lamenta que Marjorie y Julián, no puedan llegar a un acuerdo por el bienestar de su hijo Matías.

Carmen señala que los aprecia como compañeros, y desea que salgan ya del círculo de las ofensas.

Ante el conflicto legal entre Marjorie de Sousa y Julián Gil, la actriz Carmen Salinas lamentó que el fondo del asunto sea el dinero, a costa de la estabilidad emocional del bebé, que lo traen de un lado para otro, haciéndolo incluso llorar en la convivencia forzada con su papá, a quien no conoce como es debido, por este pleito.

“Qué les puedo decir, estar en los tribunales con una criaturita, a mí me da una tristeza que tenga que andar el bebé en manos de la nana”, expresó la actriz.

La actriz agregó que cuando ella enfrentó el divorcio del padre de sus hijos, jamás peleó por dinero, pues ella siempre ha trabajado y no ha necesitado pedirle dinero a nadie, mucho menos para sus hijos.

“Será que cuando yo me llegué a divorciar, nunca hubo eso de decir: “no me has dando dinero”, exhibiendo eso en los juzgados, qué es eso de “no me ha dado”, pues trabaja hija, la dignidad vale más que el dinero”, expresó.

Para la actriz, es lamentable que Marjorie y Julián, no puedan llegar a un acuerdo por el bienestar de su hijo, ya que ella aún divorciada, siempre mantuvo buena relación con Pedro Plascencia, padre de sus hijos, sin pleitos, ni demandas.

“Yo me divorcié de él, pero lo quise mucho, lo respeté mucho, incluso estuve con él en su agonía”, indicó.

Sin querer ahondar más en el tema, la actriz espera que pronto Marjorie y Julián arreglen su situación.

Carmen señala que a los dos los aprecia como compañeros de trabajo, por lo que les desea lo mejor, principalmente que salgan ya de ese círculo de ofensas.

“Yo la quiero mucho a Marjorie y a este muchachito Julián Gil le tengo mucho cariño y lo mejor es no meterse en eso, qué Dios los bendiga”, puntualizó.

