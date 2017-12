Al ser hijo de dos actores, sabe que tiene inquietudes para estar frente a las cámaras y desea apoyarlo

Asegura que es muy inteligente, muy responsable, y que lo que quiere hacer es cine.

Ludwika respeta que su hijo haya hecho públicas sus decisiones en redes sociales.

Ahora que Nicolás, hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, ha externado su deseo por trabajar en cine, la actriz asegura que siempre apoyará a su hijo en lo que él decida hacer.

“Es un chavo muy inteligente, muy responsable, creo que lo quiere hacer es cine y no sé cuántas cosas, y yo lo apoyaré siempre que tenga una pasión y quiera hacer algo, como mamá siempre lo voy a apoyar”, indicó.

Aunque siempre ha sido muy celosa de su vida personal y cuida al máximo no exponerla en sus redes sociales, Ludwika respeta el que su hijo haya decidido hacer públicas las propias, pues ya es mayor de edad.

“No sé si Nicolás sea una figura pública, es hijo de dos famosos y no por eso es famoso él, yo siempre lo quise mantener, como he mantenido mi familia y mi vida privada, muy al margen. Yo hablé con mi hijo sobre eso y le dije: “el día que seas mayor de edad, tú harás lo que tú quieras hacer, me escucharás o no, y tú tomarás tus propias decisiones y bueno, él ya sabrá qué es lo quiere hacer”, indicó.

Ante los señalamientos públicos sobre su esposo Emiliano Salinas, de que en su empresa se maltrata a las mujeres, la actriz evitó hacer comentarios al respecto, dando por concluida la entrevista.

Ludwika participa como vocera de los Premios Metropolitanos de Teatro que se realizarán el próximo año.

