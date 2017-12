Saben que el actor tiene otros planes, pero sigue siendo la mejor carta para el productor Juan Osorio

Para Juan Osorio, Diego Luna sería un perfecto intérprete de “Cantinflas”, habrá qué ver si el actor acepta volver a la Televisa, donde inició su carrera, con esta bioserie, pues Netflix ya lo anunció como el protagonista de la cuarta temporada de “Narcos”. (Foto: Videocine.) Story Highlights Osorio cree que Diego trabaja más por contenido que por dinero, y el libreto pudiera convencerlo.

No presume de una amistad, pero se conocen desde hace muchos años, y hay un gran respeto.

El productor Juan Osorio, quien prepara la serie sobre la vida de “Cantinflas”, expresó su deseo de que sea Diego Luna quien de vida al célebre “Mimo de México”, sin embargo, tiene un gran reto, ya que no contaba con que el actor será el protagonista de la cuarta temporada de la serie “Narcos”, que produce Netflix, misma que se estrenará también en 2018.

“Diego trabaja por el contenido, por el libreto si queda muy bonito, como tiene que quedar, y si se lo doy, yo creo que sería una clave para que Diego aceptara”, indicó ilusionado el productor.

A pesar de no tener cercanía, ni amistad con el actor, Juan lo conoce desde pequeño, por lo que sabe cuáles son sus intereses y no son precisamente monetarios.

“Diego no es de dinero, lo conozco de muchos años, yo tengo el privilegio y es peligroso, porque van a interpretar mi edad, pero a Diego yo lo cargué cuando su mamá Fiona Alexander y su padre Alejandro Luna lo tuvieron. No voy a presumir de una amistad, pero me conoce, lo conozco, hay un gran respeto”, expresó.

Aun cuando Tita Márbez le cedió los derechos para que él produzca la serie, la viuda del hijo de “Cantinflas” no intervendrá en la historia, ni en la realización.

“Ella amablemente nos cedió los derechos, pero el que decide soy yo, soy muy celoso de mi trabajo”, puntualizó.

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/2017/12/20/diego-luna-podria-dar-vida-cantinflas/970119001/