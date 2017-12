Arremate contra un supuesto reportero y un sitio en internet que difama su persona y hace negocio a su nombre

Andrea denuncia que utilizan su nombre para vender productos que ella ni conoce y mucho menos vende. (Foto: Francisco Morales/La Voz.) Story Highlights En Facebook circula una imagen en donde sale sufriendo, sale su esposo Erik y hablan de un divorcio.

Ponen que Legarreta descuida a su familia por la venta de productos y ponen el link para venderlos.

Denuncia a Iván Gómez, por inventar que ha terminado su relación por andar con alguien del medio.

La actriz Andrea Legarreta denunció durante el programa “Hoy”, que una página en Internet utiliza ilegalmente su nombre e imagen, asegurando que se está divorciando de su esposo Erik Rubín, todo con el fin de vender sus productos, de los que ella se deslinda totalmente, porque ni los conoce, ni los vende, ni nada.

“En Facebook está circulando una imagen en donde yo salgo sufriendo, llorando y sale también Erik y ponen: “Andrea habla de su separación”; lo que realmente me preocupa, es que la gente caiga en eso, más allá de que me separo o no me separo, es cosa que no me preocupa, nosotros sabemos cómo estamos como familia, pero ponen que “si quieres ver más” entres a un link y ponen que he descuidado a mi familia por la venta de “mis productos” y ponen el link con unos productos, que yo no estoy vendiendo”, señaló.

Debido a que desconoce información sobre los productos que se ofrecen a su nombre, Andrea pide a la gente no comprarlos, pues pueden dañar su organismo.

“Luego venden productos que les pueden afectar la salud a costa de una persona pública, esto dicen que ha pasado con Shakira, con Kate. Me preocupa que quien compre eso, les vaya a causar un daño a su salud”, señaló.

Asimismo, la actriz aprovechó para advertir a un reportero, que de seguir afirmando que ella se está divorciando, lo que no es verdad, tomará cartas en el asunto.

“También sobre un muchacho, periodista que se llama Iván Gómez, que está inventando que estoy terminando mi relación por amigos del medio; entonces Iván, ponte listo pa, porque estás difamando, están inventando”, puntualizó la actriz y conductora.

