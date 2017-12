Su personal asegura que se encuentra estable de problemas respiratorios, pero no ha recaído en el cáncer

Está bien de su operación que le removió un tumor y no tiene metástasis, ni le ha vuelto el cáncer.

Luego de que se corrieran versiones fatídicas respecto a la salud de José José, su publirrelacionista Laura Núñez aseguró que se encuentra estable de la neumonía que sufrió y no ha recaído del cáncer que lo aquejó, mismo que superó luego de que le fue retirado un tumor en el páncreas.

“Está muy bien, está muy bien, está estable, ingreso al hospital por una neumonía por el clima, pero no fue recaída; está muy bien de su operación, del tumor que ya fue quitado, no tiene metástasis, no tiene cáncer, está libre de todo, simplemente el sistema neumológico se le bajó”, expresó.

Núñez señaló que el cantante, que solo iba a una consulta por su padecimiento en vías respiratorias, estuvo de acuerdo con ingresar al hospital para estar en tratamiento y evitar complicaciones.

“Preferimos traerlo y dijo: “sí, es mucho mejor que me vean y me revisen, ahí ya tomarán cartas en el asunto”, así sucedieron las cosas, y no es como dicen que está muy grave porque recayó del cáncer”, indicó.

Debido a que debe estar en supervisión médica, el cantante seguirá asistiendo al hospital.

“Cada mes es una revisión, no vamos a reingresar, por favor, nos van a ver, porque venimos a consulta, después será cada tres meses, posteriormente cada seis y un año, así va a ser durante cinco años”, puntualizó.

