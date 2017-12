La actriz asegura que desde que inició su noviazgo con el actor Erik Hayser, se comprometió totalmente a ser feliz

Aunque está muy enamorada de Erik Hayser, la actriz Fernanda Castillo asegura que no necesita casarse con él para formalizar su relación, pues desde que iniciaron su noviazgo, están comprometidos.

“No lo necesitamos, el compromiso con Erik es como si estuviéramos casados desde hace mucho tiempo; la ceremonia, si algún día hay tiempo, la haremos”, expresó la actriz.

Para la pareja de actores, lo más importante es alimentar su relación día a día y no la firma en un papel, ni una celebración especial, aunque Fernanda confiesa que la “presión” para que se casen es mucha, no solo de los medios de comunicación, que insisten en cuestionarle cuándo será la boda, sino también de parte de sus familias, lo que la ha llevado no a pensar en la boda, sino a lidiar con la pregunta.

“No solo son ustedes. Me pasa también que llegan mis tías y me dicen: ¿cuándo te casas?, igual les digo: puede ser que nunca”, comentó.

En estos momentos, la actriz está concentrada en su trabajo y en crecer personal y profesionalmente.

“No es un plan inmediato, en este momento tengo muchísimo trabajo, tengo una consciencia muy grande de compartir con mis amigos, compartir con mi familia”, puntualizó.

