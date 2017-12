Acude Giovanni Medina a los juzgados para tratar de que su caso no sea como el de otros famosos que no pueden ver a sus hijos

Dice Giovanni Medina que Ninel es consciente del daño que está haciendo al impedir que su hijo conviva con él, pues sabe que entre ellos hay un gran amor y una relación muy estrecha. (Foto: Francisco Morales/La Voz.) Story Highlights Revela que hubo una suspensión de las convivencias con su hijo, porque Ninel metió una nueva queja.

Además contrató a la abogada Alma Pellón, misma que defiende a Marjorie de Sousa y por ello el temor.

Le pide a su expareja que le permita ver a su hijo, pues ella sabe que el niño está afectado por no verlo.

Desesperado porque Ninel Conde no le permite convivir con su hijo Emmanuel, Giovanni Medina acudió a los juzgados de lo familiar para ver en qué va el proceso de la suspensión de visitas que le impusieron.

“Necesito ver que mi hijo esté bien, estoy desesperado. Hubo una suspensión de las convivencias con Emmanuel, no porque (Ninel y sus abogados) hubieran ganado nada, es un simple tecnicismo en el que la señora metió una queja y se suspenden en lo que se resuelve la queja, yo viene a ver esa resolución, para ver si ya se solucionó o no”, indicó la ex pareja de Ninel Conde.

Ahora que Ninel Conde tiene como abogada a Alma Pellón, misma que defiende a Marjorie de Sousa, Giovanni Medina afirma que se ha dado cuenta de las falsas acusaciones que ha habido en contra de Julián Gil, pues al igual que a él, lo están acusando de violencia, lo que nunca existió, es más, dice que cuando Ninel inició la demanda, no lo acusó de violento, fue hasta que contrató a esta abogada, que lo hizo, perjudicando la convivencia con su hijo.

“De estos mismos cargos acusó (Ninel Conde), a su ex pareja (Juan Zepeda) y si algo hubiera existido así conmigo, lo hubiera denunciado cuando ella puso su demanda, y no hizo referencia alguna de estos supuestos hechos, es hasta ahora que toma esta abogada (Alma Pellón) el caso. Me he dado a la tarea de estudiar el otro caso (el de Marjorie de Sousa y Julián Gil) y si se dan cuenta, Julián tiene las mismas denuncias, también está denunciado por violencia, que yo me doy cuenta que el señor ni al caso”, expresó.

Giovanni pide a Ninel que le permita ver a su hijo, pues ella sabe perfectamente que el niño está muy afectado por no verlo, porque entre ellos hay una gran relación.

“La última vez que yo dejé a nuestro hijo en casa de Ninel, lo dejé llorando alrededor de veinte minutos, no podía, ni quería meterse, me decía: “papá no me dejes solo, yo me voy contigo” al grado que Ninel me dijo que me metiera a la casa a distraerlo, tranquilizarlo. Ninel es consciente del daño que está haciendo”, puntualizó.

