Han superado toda expectativa con su reencuentro a tres días de salir el nuevo material del grupo mexicano

Su último sencillo, “El Ciclo”, se posicionó en la primera semana de su salida dentro de los primeros lugares del Chart Pop Español de iTunes y la radio nacional. (Foto: Sony Music.) Story Highlights Considerado un gran fenómeno musical en México, Timbiriche festeja 35 años de su creación.

Según Mariana Garza, el éxito actual del grupo se debe en buena medida al contenido de las letras.

“Juntos” demuestra cómo un show puede hacer que miles de asistentes coreen casi 60 canciones.

A 35 años de haber debutado como Timbiriche, Sasha, Benny, Erick, Diego, Alix y Mariana, superan sus propias expectativas en este reencuentro, al recibir Disco de Oro por “Juntos”, su nueva producción discográfica, que en su lanzamiento alcanzó ventas por 30 mil copias.

“Cuando éramos chiquitos, esperábamos que alguien quisiera escuchar nuestra música, esperábamos que lo que queríamos decir, alguien lo quisiera escuchar, pero creo que Timbiriche siempre ha sido un proyecto que nos ha rebasado a todos, que siempre ha superado toda expectativa y este reencuentro no es la excepción, que nos den un Disco de Oro, a tres días de salir el material, lo demuestra nuevamente y estamos muy agradecidos”, señaló Sasha.

Por su parte, Mariana Garza puntualizó que el éxito del grupo también se debe al contenido de las letras.

“Me emociona finalmente, que el contenido está vendiendo, el contenido es lo que hace que Timbiriche lleve 35 años con todo y las cosas que puedan hablarse, estoy profundamente agradecida de pertenecer a una agrupación que pone de manifiesto que la importancia son los contenidos, el congregar a la familia, el hacer música que disfrute todo el mundo en casa, porque aparentemente lo que está sonando más en radio no es una historia, sino una tonada”, puntualizó.

Considerado uno de los más grandes fenómenos musicales en México, el original Timbiriche, de Sasha, Benny, Erick, Diego , Alix y Mariana, festeja por todo lo alto 35 años de su creación con una exitosa gira y con el lanzamiento “Juntos”, dos CDs+DVD grabado en vivo que lleva a sus fans a una cascada de emociones en un recorrido musical que va por las diferentes etapas de la banda; desde su primer álbum, con temas como “Timbiriche”, “Hoy Tengo que Decirte Papá”, “La Vida Es Mejor Cantando”, hasta temas del álbum Timbiriche XII como “Muriendo Lento” y los clásicos “Si no es Ahora”, “Princesa Tibetana”, “Corro, Vuelo, me Acelero”, “Con Todos Menos Conmigo”. Además de inesperados medleys en los que se reúnen canciones de Vaselina, o el divertido medley de “Niños Vs. Niñas”.

La producción del concierto estuvo bajo la dirección de Sasha, quien cuidó cada detalle en todas las áreas. Mientras que, a su vez, Benny se encargó de la dirección y realización musical. En dos CD’s con todos los temas del concierto, más “El Ciclo” como bonus track, y un DVD en vivo del concierto. “Juntos” demuestra cómo un show puede hacer que miles de asistentes, incansablemente, coreen por más de dos horas casi 60 canciones.

