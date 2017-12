La actriz asegura que el dinero que Mariana les dejó a sus hijos está perfectamente administrado

Mariana Levy, murió presa del pánico, cuando un hombre iba a asaltar la camioneta donde viajaba junto a sus hijos y amiguitos de sus hijos.

El dinero era exclusivamente para pagar la universidad de María, pero ella no ha querido estudiar.

Mariana Levy, murió presa del pánico, cuando un hombre iba a asaltar la camioneta donde viajaba junto a sus hijos.

La actriz y conductora Talina Fernández, acudió a los Juzgados de lo Familiar, junto a su hijo Jorge “Coco” Levy, para comparecer por la herencia que su hija Mariana Levy le dejó a sus hijos y cuyo albacea es “Coco”.

“El motivo de mi visita, como hace 12 años, es la herencia de mis nietos, tan, tan, sacan una cantidad de papeles y los pasan con unos dedos, así, de hule, y van leyendo cosas que yo no entiendo, no soy abogada”, indicó doña Talina, quien siempre ha dicho que A la salida de los juzgados y del brazo de su hijo, la conductora aceptó que la relación con su nieta María es distante.

“Es buena a secas, María se enamoró y se fue”, expresó.

Talina quiso dejar muy en claro que no existió tal pleito con su nieta María por el dinero del fideicomiso que crearon Tina Galindo y Daniela Romo para ella y sus hermanos, como publicara la revista TV Notas.

“Esa revista está demandada por todos lados, son puras mentiras. Daniela y Tina son amigas mías, María ni las conoce. Cuando mi hija Mariana se murió, Daniela, Tina y la gordita Galindo, fueron a mi casa y me dijeron: “no podemos hacer nada más que poner un fideicomiso para pagar la universidad de tu nieta”, cuando llegó el momento de entregar el fideicomiso a María que cumplió 18 años, María dijo “no gracias” en la vida las ha visto, no las conoce”, expresó Talina.

Respecto a este fideicomiso, efectivamente, era exclusivamente para pagar la universidad de María, principalmente, porque en el momento de la muerte de Mariana, Ariel López Padilla no era un padre presente para María y ellas quisieron garantizar su educación superior, a los otros dos niños no los incluyeron, porque ellos cuentan con un padre solvente económicamente.

Cuando María cumplió 18 años, quiso que le dieran el dinero, pero como éste solo servía para pagar directamente a la Universidad de su elección, ella prefirió no insistir más, pues no quiere estudiar. Por lo menos no ahora.

