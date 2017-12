El actor Salvador Ibarra lamenta la actitud de su ex esposa, quien ha tratado de evitar que conviva con su hija

El actor Salvador Ibarra lamentó no haber llegado a un acuerdo con Martha Julia, para que su hija Isabella, de tres años de edad, pase con él Navidad, peor aún, la verá hasta el 19 enero, fecha en que reabran los Juzgados de lo Familiar, sitio donde ve a la pequeña en visitas supervisadas, porque la actriz lo acusó de violento.

“Traté de hablar con la señora, tuvimos una audiencia, pero la señora no se presentó, no llegó, ni sus abogados, desconozco la razón, pero lo importante era plantearle que me pudiera permitir ver a mi hija dos horas, darle su regalo y decirle le que la amo”, expresó el actor.

Debido a que en los juzgados no se labora hasta enero, el actor verá a su hija hasta el próximo año.

“Desafortunadamente no voy a estar con mi niña, tuve la última visita el viernes pasado, el centro de convivencia se cierra y van abrir hasta el día 19 de enero y me toca verla nuevamente en un mes diez días”, indicó Salvador.

El actor lamenta la actitud de Martha Julia, quien ha tratado de evitar que conviva con su hija, alargando el juicio con acusaciones de las que luego se desdice o él demuestra lo contrario, como por ejemplo de que él es violento, lo que él ya demostró ante el juez que es un infundio para largar el juicio y él no pueda ver a su hija.

“En esta audiencia a la que ella no asistió, iba a decir el juez que ya se desahogaron todas las pruebas, que seguía la sentencia, pero los abogados de la señora y ella metieron otro recurso, donde me acusa de estar falseando mis ingresos, con el único objetivo de atrasar esto más”, puntualizó.

