Familiares de Jorge Sánchez, estilista que falleció junto a la cantante Jenny Rivera, solicitan apoyo económico

Jenni Rivera murió hace cinco años en un accidente aéreo, en el que también perdieron la vida seis personas más de su equipo de trabajo, entre ellas su estilista Jorge Sánchez, cuyos familiares hoy siguen pidiendo apoyo a la familia Rivera. (Foto: Universal Music.) Story Highlights Tuvieron contacto con Rossie Rivera después del accidente, pero no volvió a haber acercamiento.

A pesar de que la demanda interpuesta a la aerolínea se ganó, no ha recibido ninguna indemnización.

Además, lamentan que los Rivera no haya pedido permiso para utilizar el nombre de “Gigi” Sánchez.

A cinco años del trágico accidente aéreo, donde Jenni Rivera perdió la vida, junto con seis personas más de su equipo de trabajo, una de ella su estilista Jorge Sánchez, los familiares de este, le piden a la familia Rivera que los apoye económicamente, que no los olvide.

“Triste, ya son cinco años de dolor, de tristeza, de estar olvidados, porque no hemos tenido nada de parte de la familia Rivera, ni comunicación, no hemos obtenido nada. “Después del accidente, con la única persona que tuvimos contacto fue con Rossie Rivera, después ya no, nos saludamos cordialmente. Nunca nos imaginamos que no iba a haber un acercamiento, ya que (Jorge “Gigi”) era de su equipo de trabajo, era la gente que siempre estaba con ella; de mi hijo a ella había mucho cariño, siempre tuvimos la confianza de que ellos nos responderían a nosotros, estuvimos esperando pacientes, los contactamos, pero no”, explicó Cristina, madre del maquillista.

A pesar de que la demanda interpuesta a la aerolínea en Estados Unidos se ganó, hasta el momento la familia del maquillista no ha recibido ninguna indemnización, porque la empresa no tiene dinero para indemnizarlos.

“Hay una sentencia a favor de nosotros, pero no ha habido dinero, es una cantidad fuerte de dinero, pero no hay nada, ni un peso”, señaló la hermana del maquillista Luz Cristina Sánchez.

La familia de Jorge Sánchez, al igual que la de los otros pasajeros del avión siniestrado, se sienten olvidados y se quejan de que solamente se habla de la muerte de la cantante. (Foto: Getty Images)

Al mismo tiempo, la familia lamentó que Rossie Rivera no les haya pedido autorización ni siquiera para utilizar el nombre de su hermano, en la serie que ellos autorizaron sobre la vida de Jenni Rivera.

“Hay dos series y en ninguna, jamás, nos pidieron autorización de hacer uso del nombre de mi hermano, ni nos dieron ningún peso, no se nos hace justo que hayan hecho eso, ya lo comentamos con los abogados y nos dicen que tenemos derecho a recibir una remuneración. Yo pensé que ellos (los Rivera) sabiendo sus responsabilidades en hacer ese tipo de series y hacer uso del personaje de mi hermano, iban a tener acercamiento con nosotros, pero nunca lo hicieron. Tengo entendido que usaron el mismo nombre, a él le decían “Gigi”, sale su nombre y su personaje y a lo que él se dedicaba, que era su estilista”, puntualizó.

