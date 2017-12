Julián Gil desmiente a abogada de Marjorie Diana García Corresponsal Cd. de México El actor Julián Gil no está dispuesto a aceptar ni una ofensa más, ni una mentira más de Alma Pellón, abogada de Marjorie de Sousa, quien insiste en decir públicamente en que no ha cumplido con los pagos estipulados para manutención de su hijo Matías, por lo que el actor utilizó sus redes sociales para defenderse. “Abogada? ¿En serio? Mentirosa y te seguiré desmintiendo.... “, escribió el actor, quien el viernes pasado, a la salida de los juzgados, mostró todos los recibos que demuestran que de su sueldo mensual, le es retenida la pensión para su hijo y hasta el momento ha aportado la suma de 585,634.00 pesos, de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. “Lo siento, pero no permitiré que sigas atentando contra mi familia, mis tres hijos y mucho menos conmigo. Si las leyes pudiesen hablar, se quejarían en primer lugar de los abogados incompetentes. Qué lástima recurrir a mis redes para decir la verdad.... Pero toca”, indicó Julián a la abogada. Minutos antes, Pellón aseguró que no se han emitidos los pagos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que, a excepto de este último, el actor demostró con recibos correspondientes que sí lo ha pagado, pues Televisa tiene una orden del juez de retener una parte de su sueldo para la manutención de su hijo Matías. Julián convivió con su hijo el viernes pasado en el Centro de Convivencia del Juzgado de lo Familiar, a donde tiene programadas visitas de una hora los viernes, debido a que Marjorie lo acusó en primera instancia de violento, y aunque luego se desistió de esto, en el juicio ya se había determinado esta acción. Gil ha dicho en repetidas ocasiones, que lo único que él pide es ver a su hijo libremente, fuera de los juzgados y de la vigilancia expuesta, además de una pensión justa para su hijo, y no más de 200 mil pesos que exige Marjorie. Julián demostró con documentos que es mentira que no le ha pagado la pensión a su hijo. (Foto: La Voz.)