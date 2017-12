Cansado de las falsas acusaciones, mostró los documentos que comprueban que está pagando mes tras mes

Julián está tan desesperado de esta situación, que mostró íntegros sus recibos de pago, para demostrar que mes con mes le descuentan la pensión alimenticia de su hijo, dictada por el juez. (Foto: Diana García/La Voz.) Story Highlights Aseguró que hasta el momento su ex pareja Marjorie De Sousa ha cobrado 585,634.00 pesos.

Está harto, desesperado, porque ha sido acusado ante la ley y públicamente de hechos falsos.

Está convencido de que si el pequeño Matías pudiera hablar les pediría estar con su padre.

Luego de varias semanas de no ver a su hijo Matías, Julián Gil asistió al Centro de Convivencia, en los juzgados de la Ciudad de México, donde pudo convivir con el pequeño, menos de hora, debido a que tenía llamado en la telenovela “El Despacho”, donde participa.

Cansado de esta situación y poniendo en riesgo la privacidad de su salario, su propia seguridad, a la salida del juzgado, Julián demostró con documentos, que ha pagado puntualmente a Marjorie de Sousa la pensión de su hijo Matías, luego de que los abogados de la actriz, lo acusaron de no cumplir con el pago.

“Me parece incoherente que la señora diga que no he pagado y nadie le refute. El total de lo que ha cobrado la señora hasta el momento es de 585,634.00 pesos, aquí están, la señora ha cobrado más de medio millón de pesos (al tipo de cambio de hoy son 30,897.55 dólares). Ya estoy cansado de salir a desmentir”, indicó el actor.

Para Julián es lamentable que la defensa de Marjorie siga tratando ensuciar su nombre, por lo que no está dispuesto a llegar a ningún acuerdo con ellos.

“Me quisieron meter preso, dijeron que era violento, que era drogadicto, que estaba vinculado a una red de narcotráfico, que no pago la pensión; dice que cobra 50 mil, ahora dice que me quiere quitar la patria potestad, de las pocas cosas que tiene Matías, el que yo sea su padre, ¿también se lo van a quitar?, ¿ustedes creen que sea justo?, señaló.

El actor está harto, desesperado, porque considera que, a lo largo del conflicto legal, ha sido acusado ante la ley y públicamente de hechos falsos, sin fundamento, tratando de desprestigiarlo, de denostarlo, y luego, cuando no tienen prueba alguna de estas acusaciones, solo se desisten, pero el daño ya está hecho.

“Yo no soy nada de las anteriores (de todo lo que lo han acusado Marjorie y sus defensores), de todo eso se desistieron, y no me parece justo. Ahora ya salieron a decir que no se reunieron con nosotros, el licenciado Carmona se reunió con el abogado, siempre ha sido entre abogados”, señaló.

Julián aseguró que la reunión con Marjorie debió haber sido hace meses, cuando ella se presentó con su abogada, pero no quisieron en ese momento, la quieren ahora, pero el ya no está dispuesto.

“Ahora que sienten que tiene el agua hasta el cuello, se quieren sentar conmigo en persona, no tengo nada que hablar con ellos, lo único que pido es que me dejen ver al niño fuera de aquí”, señaló.

El actor está seguro que si su hijo pudiera hablar, pediría estar con su padre.

“Matías no puede hablar, pero yo les aseguro con el corazón, que si pudiera hablar, él quisiera estar conmigo”, puntualizó.

Pago de la pensión de noviembre del 2017 , que Gil le dio a Marjorie. (Foto: La Voz)

