La actriz sucumbe ante un amor prohibido en la telenovela “Caer en Tentación”, pero en la vida real está felizmente casada

La Louvier protagoniza su tercera telenovela en Televisa. (Foto: Televisa.) Story Highlights Carolina es un personaje complicado, distinto, muy sexual, que se cuenta a partir de los secretos.

Considera que el personaje es un regalo en su carrera, porque le permite comprender el matrimonio.

A pesar de que sufrió de infidelidad, actualmente vive en plenitud con el modelo brasileño Guto Salas.

Recién casada en la vida real, Adriana Louvier cayó en la tentación de interpretar a Carolina, una esposa infiel, que, aunque llena de culpas, se entrega por completo al amor y a la pasión de un hombre prohibido, lo que le ha enseñado a la actriz, que el matrimonio se tiene que nutrir día a día.

“Desde que Giselle me ofreció este papel en “Caer en Tentación”, dije: “claro, por supuesto”, porque Carolina es un personaje complicado, distinto, muy sexual, que se cuenta a partir de los secretos, de las mentiras, estoy feliz de que me hayan dado la oportunidad de hacerlo”, indicó.

Agradecida con la productora Giselle González, de poder ser parte de este relato tan real, que provoca tantas emociones en el público, Adriana señala que Carolina es un regalo en su carrera, un personaje que le ha permitido comprender más el sentido del matrimonio.

“Si bien Carolina siente culpa, mucho por los hijos, te sumerge en las circunstancias de esta mujer, en cómo muchas veces dentro de una relación, la pareja no se escucha, no hay una renovación, hay monotonía, problemas de dinero, etcétera y todo eso va afectando la relación de pareja, no sólo a los hombres, sino también a las mujeres", expresó.

Felizmente casada, asegura que la infidelidad es algo que no quiere vivir. (Foto: Cortesía.)

Aunque en la vida real, nada tiene qué ver con Carolina, Adriana confiesa que, si en algo podría parecerse a ella, sería en la importancia que ocupa su familia en su vida.

“Afortunadamente no tengo mucho qué ver con ella, pero sí hay cosas en común, es un personaje familiar, que valora mucho a la familia y para ella, su familia siempre es prioridad, por ello, aunque se deja llevar por sus emociones, por su pasión, nunca está en paz, señaló la actriz, que en esta telenovela comparte créditos con Gabriel Soto, Silvia Navarro y Carlos Ferro.

A pesar de que, en alguna ocasión, Adriana sufrió de infidelidad, en este momento vive en plenitud su matrimonio con el modelo brasileño Guto Salas, con quien se casó en 2016, luego de casi diez años de noviazgo.

“A mí me han sido infieles en algún momento de mi vida, hace muchos años, por eso digo que todos, de alguna u otra manera, nos vemos reflejados en esta historia, de ahí su éxito. En este momento de mi vida no lo vivo (la infidelidad) ni lo quiero vivir”, puntualizó.

Carolina sucumbe ante el amor y la pasión, pero nunca encuentra la paz, porque para ella primero está su familia. (Foto: Televisa.)

Adriana Louvier

Nació un 18 de septiembre

Está casada con el modelo brasileño Guto Salas.

Inició su carrera en TV Azteca en telenovelas como “Enamórate”, “La Heredera” y “Amor en Custodia”.

Tras protagonizar “Emperatriz”, dejó de TV Azteca.

En Televisa ha trabajado en “Corona de Lágrimas”, “Quiero Amarte y “Yo no Creo en los Hombres”, que protagonizó también al lado de Gabriel Soto.

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/2017/12/08/adriana-louvier-es-una-esposa-infiel/909893001/